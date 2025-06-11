Advertisement

أعرب عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب في بيان، عن أسفه للأوضاع الراهنة في البلاد، في ظل البطء الحاصل في معالجة الملفات الأساسية، سواء الأمنية منها أو غيرها.وأشار إلى أن ما يجري حالياً في الجنوب من تعرض لقوات "اليونيفيل" زاد الأمور تعقيداً وفاقم الأوضاع، موضحاً أن هذه القوات، المنتشرة في منذ منتصف السبعينيات، لطالما وقفت إلى جانب اللبنانيين وقدمت الدعم لأبناء الجنوب على المستويات الاجتماعية والإنسانية والصحية والتربوية، وبالتالي فإن التعرض لها يضر بمصلحة البلد ويسيء إلى مسار الأوضاع برمتها.وحذّر الحكومة من مغبة التأخير في مقاربة الملفات كافة، مشدداً على أن هذا التأخير ينعكس سلباً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأكد ضرورة الحفاظ على رصيد لبنان السياسي والاقتصادي، معتبراً أن المرحلة تستدعي مواقف حازمة وحاسمة بعيداً عن المسايرات، لأن البلاد لم تعد تحتمل ترف الوقت، خاصة في ظل إعادة هيكلة المنطقة.وتوقف حمادة عند أهمية اقتراب وعودة الأشقاء الخليجيين الذين طالما وقفوا إلى جانب لبنان في الشدائد والمحن، معبّراً عن قلقه حيال الأوضاع الراهنة التي لا تبشّر بالخير.وختم محذّراً من خطورة ما يجري، مؤكداً أن هذا التحذير يأتي من باب الحرص والنصيحة، وليس في إطار استهداف أي جهة أو مقام، معتبراً أن الأوضاع لم تعد تحتمل المزيد من التدهور، وهو ما يعبر عنه كل اللبنانيين وكل من يحب لبنان ويريد خيره.