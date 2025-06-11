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لبنان

جعجع: الاعتداء على "اليونيفيل" يضعف الدولة

Lebanon 24
11-06-2025 | 06:30
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استغرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ما يحدث مع قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان من دون أي موقف واضح من السلطات اللبنانية.
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وقال في بيان: "إذا كانت قوات اليونيفيل تتجاوز صلاحياتها، فعلى السلطة اللبنانية أن تبلغها بالأمر. أما إذا كانت لا تتجاوز هذه الصلاحيات، كما هو واضح في نص القرار 1701 وفي سياق التجديد لها خلال السنوات الماضية، فكان يفترض بالأجهزة المعنية، منذ اللحظة الأولى، ليس فقط فض الاشتباكات بين بعض الشبان وقوات اليونيفيل، بل توقيف المعتدين وتحويلهم إلى المحاكمة".

وأضاف: "أما أن تبقى السلطة اللبنانية وكأنها قاضي صلح بين اليونيفيل والمعتدين عليها، فهذا يضعف السلطة أكثر، ويعطي انطباعاً خاطئاً بأن شيئاً لم يتغيّر في لبنان رغم كل الأحداث التي مر بها. وهذا ما يجب تداركه سريعاً من خلال توقيف المعتدين والتصرف بما يوحي بقيام دولة فعلية في لبنان".
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