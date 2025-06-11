جعجع: الاعتداء على "اليونيفيل" يضعف الدولة

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استغرب " " ، ما يحدث مع في من دون أي موقف واضح من .وقال في بيان: "إذا كانت قوات اليونيفيل تتجاوز صلاحياتها، فعلى أن تبلغها بالأمر. أما إذا كانت لا تتجاوز هذه الصلاحيات، كما هو واضح في نص القرار 1701 وفي سياق التجديد لها خلال السنوات الماضية، فكان يفترض بالأجهزة المعنية، منذ اللحظة الأولى، ليس فقط فض الاشتباكات بين بعض الشبان وقوات اليونيفيل، بل توقيف المعتدين وتحويلهم إلى المحاكمة".وأضاف: "أما أن تبقى السلطة وكأنها قاضي صلح بين اليونيفيل والمعتدين عليها، فهذا يضعف السلطة أكثر، ويعطي انطباعاً خاطئاً بأن شيئاً لم يتغيّر في رغم كل الأحداث التي مر بها. وهذا ما يجب تداركه سريعاً من خلال توقيف المعتدين والتصرف بما يوحي بقيام دولة فعلية في لبنان".