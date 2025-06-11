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لبنان

سلام بحث مع بلاسخارت في المستجدات السياسية والاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
11-06-2025 | 07:01
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية، والأوضاع في الجنوب، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.
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كما التقى الرئيس سلام وفداً من جمهورية بيلاروسيا ضم نائب رئيس مجلس الوزراء فيكتور كارانكفيتش، ونائب رئيس مجلس النواب فاديم إيباتوف، يرافقهما وفد وزاري ونيابي، في حضور سفير بيلاروسيا غير المقيم يوري سلوكا والقنصل الفخري لبيلاروسيا إيلي سركيس.

وتحدث كارانكفيتش بعد اللقاء، مشيراً إلى أن الزيارة الثانية لهذا العام تأتي بتوجيهات من الرئيس البيلاروسي، ما يعكس اهتمام القيادة البيلاروسية بتوطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون الطويل الأمد مع لبنان. وأكد انفتاح بلاده على تطوير العلاقات الثنائية على قاعدة الاحترام المتبادل، واستعدادها لدعم المبادرات اللبنانية في مجالات الزراعة، الصناعات الغذائية، التعليم، الطب، والأدوية، لافتاً إلى وجود أكثر من 600 طالب لبناني يتابعون دراستهم في الجامعات البيلاروسية مع الاستعداد لرفع هذا العدد مستقبلاً.

وأوضح أنه تم خلال الزيارة تسليم عدد من سيارات الإسعاف لوزارة الصحة اللبنانية كهبة من الرئيس والشعب البيلاروسي، في إطار التضامن والشراكة الإنسانية، كما جرى البحث في إمكان توريد معدات طبية وأدوية ودعم لبنان بموارد مكافحة الطوارئ وتدريب الفرق اللبنانية، بالتعاون مع الجهات المختصة في بيلاروسيا. وشدد على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين حكومتي البلدين والإسراع في توقيع مذكرات التفاهم تمهيداً لتنفيذها قريباً.

من جهة أخرى، التقى الرئيس سلام نائبة المدير التنفيذي بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" لما الفقيه، يرافقها الباحث رمزي قيس، حيث جرى البحث في أهمية تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وضرورة إعطاء صلاحيات للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق، إضافة إلى إقرار قانون استقلالية القضاء وتحقيق العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت.

كما استقبل رئيس الحكومة وفداً مشتركاً من شركتي "دليل" و"أجواء" الإماراتيتين المتخصصتين في إدارة وتشغيل المطارات، إلى جانب شركتي "غازيل ميدل إيست" و"CCC"، حيث تناول البحث مشروع تشغيل مطار القليعات وتطوير أنظمة الأمن في مطار رفيق الحريري الدولي.

واستقبل الرئيس سلام أيضاً رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب.
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