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لبنان

للمرّة الثانيّة... الجيش يكشف على مبنى في الضاحية الجنوبية (صورة)

Lebanon 24
11-06-2025 | 07:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش يقوم للمرّة الثانيّة بالكشف على مبنى "شيت" في منطقة السانت تيريز، في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.
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وكان الجيش عمد يوم أمس، بطلب من لجنة الإشراف على إتّفاق وقف إطلاق النار، إلى الكشف على المبنى في السانت تيريز.
 
 
 
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