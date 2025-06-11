للمرّة الثانيّة... الجيش يكشف على مبنى في الضاحية الجنوبية (صورة)

أفادت مندوبة " "، أنّ الجيش يقوم للمرّة الثانيّة بالكشف على مبنى "شيت" في منطقة السانت تيريز، في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

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وكان الجيش عمد يوم أمس، بطلب من على إتّفاق وقف إطلاق النار، إلى الكشف على المبنى في السانت تيريز.