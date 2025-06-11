الحجار زار المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي للتهنئة

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زارَ معالي والبلديات احمد 11-06-2025 المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – ثكنة الشهيد الخوري، في الاشرفيّة، وكان في استقباله في الباحة الخارجيّة للمقرّ العامّ لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله وقادة الوحدات ورئيس العميد محمود قبرصلي، وبعد ان قدّمت له ثلّة من الحرس، التشريفات على وقع موسيقى ، انتقل الجميع الى مكتب اللواء عبدالله، حيث قدّم الوزير الحجار له ولمجلس القيادة وجميع ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي التهاني لمناسبة عيد مؤسسة قوى الأمن الداخلي الـ 164، ثم تحدث قائلاً:"أحببت ان أكون في مؤسسة قوى الأمن الداخلي اليوم لمعايدة اللواء عبدالله ومجلس القيادة وجميع الضباط والعناصر في عيدهم ، انا انتمي الى هذه المؤسسة، وافتخر انني تخرجت منها، لم تتوانَ قوى الأمن الداخلي يوماً عن خدمة المواطنين، ولا عن دورها الأمني والتضحيات في سبيل الحفاظ على امن المواطن وامن ، اشدد على تطوير هذه المؤسسة، وأتمنى ان تكون هذه السنة سنة خير للجميع، ولن اوفر جهداً في المطالبة بتحسين أوضاع عناصر هذه المؤسسة، كما تحسين المؤسسة كي تستمر في القيام بدورها، وأتمنى ان تستمر في إنجازاتها واعمالها البطولية، سيما ان المرحلة ستتطلب منا تفعيل للخطة الأمنية التي باشرت فيها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة ومكافحة مخالفة قانون السير، بغية الحفاظ على السلامة العامة وعلى امن المواطنين وتسهيلاً لأمورهم".، شكر اللواء عبدالله باسمه وباسم مجلس القيادة وباسم كل ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي للوزير الحجار زيارته، ودعمه الدائم والمستمر للمؤسسة، مرحباً به في بيته، مضيفاً ان مؤسسة قوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها دائماً في سبيل خدمة الوطن والمواطن ، سيما الاستحقاق الأخير الذي اُنجز وهو استحقاق والاختيارية ، الذي أدّت فيه دورها في الحفاظ على الأمن وتوطيد النظام، وهي تطمح دائماً الى الأفضل، لدينا استحقاق آخر وهو موسم الاصطياف، سوف نتعاون ونبذل قصارى جهدنا مع كافة الأخرى للحفاظ على امن السواح الأجانب الوافدين وأمن المواطنين على السواء.