لجنة التربية تتابع ملف حقوق الفنانين بمشاركة وزير الثقافة

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة اجتماعاً قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ، في حضور الدكتور ، والنواب ، ، ، ، وإيهاب .

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كما شارك في الجلسة رئيس نقابة الممثلين في ، وفادي سعد، ونقيب الفنانين المحترفين ، وأنطوان حداد، ونقيب محترفي الموسيقى والغناء فريد بو سعيد.



وأوضح بيان اللجنة أنها تابعت البحث في حقوق الفنانين وتنفيذ القوانين والمراسيم المتعلقة بهم، ومنها المرسوم المتعلق "بأسس تنظيم علاقات الفنانين ببعضهم البعض وفي ما بينهم وبين الأشخاص الثالثين" الصادر في 20-5-2022، والمرسوم رقم 7997/1996.



واستمعت اللجنة ووزير الثقافة إلى مختلف المشاكل التي يعاني منها الفنانون اللبنانيون في المجالات الفنية كافة. وأعربت عن استعدادها للعمل على تطوير القوانين التي تعنى بتحسين أوضاع الفنانين من ناحية الحماية الاجتماعية والأعمال الفنية، فيما وعد وزير الثقافة بالعمل خلال مدة قصيرة على وضع أسس جديدة لتطوير الإنتاج والدخل الثقافي الوطني.