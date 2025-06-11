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لبنان
باسيل التقى لودريان.. وبحث بآخر المستجدات المحلية والإقليمية
Lebanon 24
11-06-2025
|
07:28
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إستقبل رئيس "
التيار الوطني الحر
"
النائب جبران باسيل
، الموفد
الفرنسي جان إيف لودريان
يرافقه
السفير الفرنسي
في
لبنان
إيرفيه
ماغرو
والسيد
رومان
كالفاري وماري فافريل بحضور النائبة ندى البساتني.
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وتداول المجتمعون خلال اللقاء بآخر المستجدات المحلية والإقليمية لما لها من تداعيات على لبنان والمنطقة.
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