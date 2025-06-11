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لبنان

باسيل التقى لودريان.. وبحث بآخر المستجدات المحلية والإقليمية

Lebanon 24
11-06-2025 | 07:28
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 إستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يرافقه السفير الفرنسي في لبنان إيرفيه ماغرو والسيد رومان كالفاري وماري فافريل بحضور النائبة ندى البساتني.
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وتداول المجتمعون خلال اللقاء بآخر المستجدات المحلية والإقليمية لما لها من تداعيات على لبنان والمنطقة.
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