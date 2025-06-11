باسيل التقى لودريان.. وبحث بآخر المستجدات المحلية والإقليمية

إستقبل رئيس " " ، الموفد يرافقه في إيرفيه والسيد كالفاري وماري فافريل بحضور النائبة ندى البساتني.

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وتداول المجتمعون خلال اللقاء بآخر المستجدات المحلية والإقليمية لما لها من تداعيات على لبنان والمنطقة.