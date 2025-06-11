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لبنان

سيّدة سقطت من الطابق الثاني... وحالتها حرجة

Lebanon 24
11-06-2025 | 07:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط السيّدة ف.ف، وهي في العقد الرابع من العمر، من الطابق الثاني، أثناء تنظيفها زجاج نافذة منزلها في بلدة سير الضنية.
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وأُصيبت السيّدة في الرأس وبرضوض متفرقة في جسمها، ونُقِلًت إلى المستشفى وحالتها حرجة.
 
 
 
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