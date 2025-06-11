سيّدة سقطت من الطابق الثاني... وحالتها حرجة

أفادت مندوبة " "، عن سقوط السيّدة ف.ف، وهي في العقد الرابع من العمر، من الطابق الثاني، أثناء تنظيفها زجاج نافذة منزلها في بلدة سير .

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وأُصيبت السيّدة في الرأس وبرضوض متفرقة في جسمها، ونُقِلًت إلى المستشفى وحالتها حرجة.