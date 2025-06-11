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لبنان

بخاش يسلّم شلالا أمانة النقابة: إنجازات وتحديات مستمرة

Lebanon 24
11-06-2025 | 07:37
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عُقد مؤتمر صحافي في نقابة أطباء لبنان في بيروت بمناسبة التسليم والتسلّم بين النقيب المنتهية ولايته البروفسور يوسف بخاش والنقيب المنتخب البروفسور الياس شلالا، بحضور أعضاء مجلس النقابة.
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استعرض بخاش في كلمته أبرز إنجازات ولايته، شاكراً مجلس النقابة والجهاز الإداري على التعاون. وأشار إلى أنه باشر العمل بعد انفجار مرفأ بيروت الذي ألحق أضراراً بمبنى النقابة، حيث تمكّن من تأمين مساعدة مالية من نقابة أطباء فرنسا بقيمة 110 آلاف يورو لترميم المقر.

وأضاف بخاش أنه استلم صندوقاً شبه فارغ، وسلم خلفه صندوقاً يحتوي على أكثر من 8 ملايين دولار، بعد تعديل تسعيرة المساهمات مع شركات الأدوية بدعم من رئيس مجلس النواب ووزير الصحة السابق. كما جرى رفع المعاش التقاعدي وتحديث الاتفاقيات مع شركات التأمين، مما ساهم في عودة بعض الأطباء المغتربين للعمل في لبنان.

وتحدث عن إعادة تنشيط المؤتمرات العلمية والطبية والاغترابية، وتحسين رواتب موظفي النقابة، والعمل على تعديل قوانين الحصانة الطبية. وأشار إلى أن ولايته تخللتها تحديات كبيرة مع أكثر من 400 يوم حرب، مما اضطر النقابة للعمل كخلية طوارئ.

من جهته، شدد النقيب شلالا على أن النقابة أمانة سيسعى للحفاظ عليها، واصفاً المرحلة بالجديدة التي تتطلب مواكبة لانطلاقة لبنان الجديد. وأكد عزمه على متابعة التحديات اليومية التي يواجهها الأطباء، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تطالهم كغيرهم من اللبنانيين.

وختم معرباً عن أمله بأن تكون السنوات المقبلة مثمرة في ظل عهد جديد، واعداً بالمتابعة الحثيثة لمعالجة الملفات العالقة بالتعاون مع الزملاء في المجلس.
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