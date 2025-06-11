بخاش يسلّم شلالا أمانة النقابة: إنجازات وتحديات مستمرة

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عُقد مؤتمر صحافي في في بمناسبة التسليم والتسلّم بين النقيب المنتهية ولايته البروفسور والنقيب المنتخب البروفسور الياس شلالا، بحضور أعضاء .استعرض بخاش في كلمته أبرز إنجازات ولايته، شاكراً مجلس النقابة والجهاز الإداري على التعاون. وأشار إلى أنه باشر العمل بعد انفجار مرفأ بيروت الذي ألحق أضراراً بمبنى النقابة، حيث تمكّن من تأمين مساعدة مالية من نقابة أطباء بقيمة 110 آلاف لترميم المقر.وأضاف بخاش أنه استلم صندوقاً شبه فارغ، وسلم خلفه صندوقاً يحتوي على أكثر من 8 ملايين دولار، بعد تعديل تسعيرة المساهمات مع شركات الأدوية بدعم من رئيس مجلس النواب ووزير الصحة السابق. كما جرى رفع المعاش التقاعدي وتحديث الاتفاقيات مع شركات التأمين، مما ساهم في عودة بعض الأطباء المغتربين للعمل في .وتحدث عن إعادة تنشيط المؤتمرات العلمية والطبية والاغترابية، وتحسين رواتب موظفي النقابة، والعمل على تعديل قوانين الحصانة الطبية. وأشار إلى أن ولايته تخللتها تحديات كبيرة مع أكثر من 400 يوم حرب، مما اضطر النقابة للعمل كخلية طوارئ.، شدد النقيب شلالا على أن النقابة أمانة سيسعى للحفاظ عليها، واصفاً المرحلة بالجديدة التي تتطلب مواكبة لانطلاقة لبنان الجديد. وأكد عزمه على متابعة التحديات اليومية التي يواجهها الأطباء، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تطالهم كغيرهم من اللبنانيين.وختم معرباً عن أمله بأن تكون السنوات المقبلة مثمرة في ظل عهد جديد، واعداً بالمتابعة الحثيثة لمعالجة الملفات العالقة بالتعاون مع الزملاء في المجلس.