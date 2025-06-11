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لبنان

بالتزامن مع كشف الجيش على مبنى في الضاحية... إليكم ما تقوم به إسرائيل

Lebanon 24
11-06-2025 | 07:54
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بالتزامن مع كشف الجيش على مبنى "شيت" في السانت تيريز في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، تُحلّق طائرات مسيّرة إسرائيليّة فوق المنطقة.
 
 
 
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