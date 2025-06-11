Advertisement

لبنان

لاوندس يثني على "الريجي": مؤسسة وطنية تعكس طموحات شباب لبنان

Lebanon 24
11-06-2025 | 08:13
A-
A+
Doc-P-1373571-638852522418290368.jpg
Doc-P-1373571-638852522418290368.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، اليوم، المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في الحدت، حيث اطلع على سير العمل في المؤسسة، ووصفها في كلمة دوّنها في السجل الذهبي بأنها "مؤسسة وطنية تجسّد طموحات شباب لبنان"، وفق ما أفادت "الريجي" في بيانها.
Advertisement

وخلال الزيارة، عقد لاوندس اجتماعاً مع رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، تم خلاله البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة التهريب والتزوير. وشارك في الاجتماع أعضاء لجنة الإدارة المهندس جورج حبيقة، الدكتور عصام سلمان، الدكتور مازن عبود، مفوضة الحكومة ميرنا باز، والمراقبة المالية كارول يوسف.

وجال اللواء لاوندس في أقسام "الريجي"، حيث تفقد مصنع السجائر، محطة توليد الكهرباء، أقسام المعلوماتية والأرشفة والصحة والسلامة والجودة، إضافة إلى غرفة المراقبة وقاعة التدريب. كما اطلع على فيلم وثائقي يلخص تاريخ إدارة الحصر، وفي ختام الجولة، تبادل مع سقلاوي درعين تذكاريتين.
مواضيع ذات صلة
دول الشمال تدعم غرينلاند والدنمارك في رفض طموحات ترامب
lebanon 24
11/06/2025 18:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء الركن لاوندس صرح عن أمواله أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
lebanon 24
11/06/2025 18:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تقف التحديات السورية عائقا أمام طموحات الصين في الشرق الأوسط؟
lebanon 24
11/06/2025 18:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لبنان بدأ بتنفيذ خطة طموحة للتعافي الاقتصادي والمالي
lebanon 24
11/06/2025 18:23:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:08 | 2025-06-11
11:04 | 2025-06-11
11:00 | 2025-06-11
10:59 | 2025-06-11
10:56 | 2025-06-11
10:48 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24