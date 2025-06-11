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لبنان
لاوندس يثني على "الريجي": مؤسسة وطنية تعكس طموحات شباب لبنان
Lebanon 24
11-06-2025
|
08:13
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المدير العام
لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، اليوم، المقر
الرئيسي
لإدارة حصر التبغ والتنباك
اللبنانية
"
الريجي
" في
الحدت
، حيث اطلع على سير العمل في المؤسسة، ووصفها في كلمة دوّنها في السجل الذهبي بأنها "مؤسسة وطنية تجسّد طموحات شباب
لبنان
"، وفق ما أفادت "الريجي" في بيانها.
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وخلال الزيارة، عقد لاوندس اجتماعاً مع رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس
ناصيف سقلاوي
، تم خلاله البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة التهريب والتزوير. وشارك في الاجتماع أعضاء
لجنة الإدارة
المهندس
جورج حبيقة
، الدكتور عصام سلمان، الدكتور مازن عبود، مفوضة الحكومة ميرنا باز، والمراقبة المالية كارول يوسف.
وجال اللواء لاوندس في أقسام "الريجي"، حيث تفقد مصنع السجائر، محطة توليد الكهرباء، أقسام
المعلوماتية
والأرشفة والصحة والسلامة والجودة، إضافة إلى غرفة المراقبة وقاعة التدريب. كما اطلع على فيلم وثائقي يلخص تاريخ إدارة الحصر، وفي ختام الجولة، تبادل مع سقلاوي درعين تذكاريتين.
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