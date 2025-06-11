لاوندس يثني على "الريجي": مؤسسة وطنية تعكس طموحات شباب لبنان

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زار لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، اليوم، المقر لإدارة حصر التبغ والتنباك " " في ، حيث اطلع على سير العمل في المؤسسة، ووصفها في كلمة دوّنها في السجل الذهبي بأنها "مؤسسة وطنية تجسّد طموحات شباب "، وفق ما أفادت "الريجي" في بيانها.وخلال الزيارة، عقد لاوندس اجتماعاً مع رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ، تم خلاله البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة التهريب والتزوير. وشارك في الاجتماع أعضاء المهندس ، الدكتور عصام سلمان، الدكتور مازن عبود، مفوضة الحكومة ميرنا باز، والمراقبة المالية كارول يوسف.وجال اللواء لاوندس في أقسام "الريجي"، حيث تفقد مصنع السجائر، محطة توليد الكهرباء، أقسام والأرشفة والصحة والسلامة والجودة، إضافة إلى غرفة المراقبة وقاعة التدريب. كما اطلع على فيلم وثائقي يلخص تاريخ إدارة الحصر، وفي ختام الجولة، تبادل مع سقلاوي درعين تذكاريتين.