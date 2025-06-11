لخمسة أيام.. تدابير سير في قرطبون – مستيتا

Advertisement

صـدر عن المديريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البلاغ التالي:تقيم بلدية بلاط- قرطبون – مستيتا، مهرجان السياحي، وذلك من تاريخ 12ولغاية 16-06-2025 على طريق مستيتا – قرطبون البحرية، حيث سيتم اقفال الطريق البحرية من المنتجع السياحي BAY حتى مفرق مستيتا، اعتباراً من الساعة 17،00 ولغاية الساعة الواحدة ليلاً من كل يوم، حتى الانتهاء.يرجى من المواطنين أخذ والتقيّد بإرشادات عناصر وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.