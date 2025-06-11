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لبنان

لخمسة أيام.. تدابير سير في قرطبون – مستيتا

Lebanon 24
11-06-2025 | 08:41
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صـدر عن المديريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة البلاغ التالي:

تقيم بلدية بلاط- قرطبون – مستيتا، مهرجان موسم الصيف السياحي، وذلك من تاريخ 12ولغاية 16-06-2025 على طريق مستيتا – قرطبون البحرية، حيث سيتم اقفال الطريق البحرية من المنتجع السياحي BAY حتى مفرق مستيتا، اعتباراً من الساعة 17،00 ولغاية الساعة الواحدة ليلاً من كل يوم، حتى الانتهاء.
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 يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.
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