عون بحث وريزا في عمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان واستقبل مرقص

Advertisement

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعوة رسمية من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لزيارة بلاده، نقلها إليه مجلس وزراء بيلاروسيا السيد فيكتور كارنكيفيتش، خلال استقباله والوفد المرافق في ، بحضور السفير البيلاروسي في يوري سلوكا.وأكد الرئيس لوكاشينكو في رسالته حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن البلدين قطعا شوطاً طويلاً في التعاون السياسي والاقتصادي منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية عام 1996. ولفت إلى أن زيارة وزير خارجية بيلاروسيا إلى لبنان في شباط 2025 شكلت دفعاً إضافياً لهذا التعاون، حيث تم التوصل خلالها إلى عدد من القرارات الهامة في مجالات السياسة والاقتصاد والإنسانية.وجدد لوكاشينكو تأكيد استعداد بلاده لمواصلة تطوير الحوار مع لبنان، والعمل المشترك لتعزيز علاقات الصداقة، مقترحاً زيارة إلى بيلاروسيا خلال عام 2025 لمناقشة قضايا التعاون في مجالات الاقتصاد والصناعة والأمن الغذائي وسواها.وخلال اللقاء، أعرب كارنكيفيتش عن امتنانه للرئيس عون على الاستقبال، ناقلاً تحيات الرئيس لوكاشينكو ومؤكداً أهمية العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أن زيارته لبيروت جاءت لتسليم هبة سيارات الإسعاف المقدمة من الرئيس البيلاروسي إلى لبنان، والتي تم تسليمها في احتفال أقيم في مطار بحضور الدكتور ركان ناصر الدين ممثلاً رئيس الجمهورية.وأكد كارنكيفيتش استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدات الطبية والأدوية وتدريب الكوادر الصحية، مشيراً إلى وجود 600 طالب لبناني يدرسون في بيلاروسيا، بينهم 500 في التخصصات الطبية، مع الاستعداد لاستقبال أعداد إضافية. كما لفت إلى إمكانية توسيع التعاون ليشمل القطاعين الزراعي والغذائي.، رحّب الرئيس عون بالوفد، وحمّله تحياته إلى الرئيس لوكاشينكو، شاكراً له الهبة المقدمة للبنان، ومؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.وفي إطار لقاءاته، استقبل الرئيس عون المحامي بول مرقص، الذي أطلعه على أوضاع الوزارة وتلفزيون لبنان، وعلى مسار مشروع قانون الإعلام الجديد الموجود في لجنة الإدارة والعدل. كما أطلعه على التحضيرات لمؤتمر وزراء الإعلام العرب المزمع عقده في بغداد.كذلك، التقى عون نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، حيث عرضا عمل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في لبنان.كما استقبل رئيس مدرسة "الانترناشيونال كولدج" في لبنان السيد توبين وايت، في حضور السيد عباس طليس، واطلع منه على أوضاع المدرسة وفرعيها في بيروت وعين عار.واستقبل أيضاً لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، الذي أطلعه على مهام المديرية في مختلف المحافظات، لا سيما في مجال مكافحة الفساد.وفي سياق آخر، تلقى الرئيس عون برقيتي تهنئة بعيد الأضحى من أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عبّرا فيهما عن تمنياتهما للبنان بالمزيد من التقدم والاستقرار.