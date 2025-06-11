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لبنان

نصار: طلبت من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء على قوات "اليونيفيل"

Lebanon 24
11-06-2025 | 09:23
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قال وزير العدل عادل نصار " شهدنا انتظاماً للعمل القضائي وإعادة فتح لملفات قضائية كاغتيال لقمان سليم، وبناء الدولة يتطلّب حصر السلاح تحت سقف القانون". 
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وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي بعد 100 يوم في الوزارة، أضاف: "التفتيش القضائي يعمل على امتداد المناطق اللبنانية ومن غير المسموح الحديث عن سلاح خارج السلطات الرسمية". 
 
وتابع قائلاً: "طلبت من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان وهذا الأمر غير مقبول". 
 
وقال: "مجلس القضاء الأعلى يعمل على إنجاز التشكيلات القضائية وأرفض أي استغلال سياسي لأي ملف أمام القضاء وأنا لا أتدخل في التحقيقات". 
 
وأضاف: "تعيين مدعي عام مالي ليس معركة سياسية مع أحد وهدفنا اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في التعيينات القضائية بعيداً عن البطولات الوهمية ". 
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