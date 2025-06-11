نصار: طلبت من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء على قوات "اليونيفيل"

قال وزير العدل " شهدنا انتظاماً للعمل القضائي وإعادة فتح لملفات قضائية كاغتيال ، وبناء الدولة يتطلّب حصر السلاح تحت سقف القانون".

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وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي بعد 100 يوم في الوزارة، أضاف: "التفتيش القضائي يعمل على امتداد المناطق ومن غير المسموح الحديث عن سلاح خارج السلطات الرسمية".

وتابع قائلاً: "طلبت من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء على قوات "اليونيفيل" في وهذا الأمر غير مقبول".

وقال: " يعمل على إنجاز التشكيلات القضائية وأرفض أي استغلال سياسي لأي ملف أمام وأنا لا أتدخل في التحقيقات".

وأضاف: "تعيين مدعي عام مالي ليس معركة سياسية مع أحد وهدفنا اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في التعيينات القضائية بعيداً عن البطولات الوهمية ".