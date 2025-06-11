وفد من مؤسسة المرجع فضل الله زار الشيخ عودي مستنكرا الاعتداء عليه

Advertisement

زار العلامة ، يرافقه وفد من المرجع ، الشيخ ياسر عودي في منزله للاطمئنان إلى صحته بعد الاعتداء الذي تعرض له في حارة حريك.وفي تصريح له بعد الزيارة، أدان العلامة بشدة هذا الاعتداء الذي استهدف الشيخ عودي، واصفاً إياه بـ"العالم الرسالي" الذي يؤدي دوراً أساسياً في تربية المجتمع على قيم العدالة ومحاربة الفساد والانحراف الأخلاقي والإيماني.وحذر فضل الله من خطورة مثل هذه الأفعال التي تهدد استقرار الوحدة الداخلية وتغذي بذور الفتن والانقسامات في المجتمع، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة والتحديات المتعددة التي يمر بها البلد على مختلف المستويات.ودعا العلامة فضل الله جميع الحريصين على الاستقرار إلى اتخاذ مواقف حاسمة ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكداً أن اللجوء إلى العنف لحل الخلافات يشكل خطراً على التنوع داخل الوطن والطائفة. وشدد على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها بعيداً عن أي تدخلات قد تمس بنزاهتها.