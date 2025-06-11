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لبنان

وزير الأشغال استقبل وفودًا لمناقشة السلامة الجوية وتطوير المطارات

Lebanon 24
11-06-2025 | 09:38
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شهدت وزارة الأشغال العامة والنقل، قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات تناولت مواضيع إنمائية واقتصادية متنوعة.
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واستقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه وفداً من شركة GASEL Middle East، إلى جانب شركتي "دليل" و"أجواء" المتخصصتين في خدمات السلامة الجوية وأنظمة سلامة الطيران وتطوير المطارات.

كما التقى رسامني النائب السابق أدي معلوف، حيث جرت بينهما جولة أفقية تناولت التطورات والمستجدات الراهنة في البلاد، مع التركيز على حاجات منطقة المتن الشمالي الإنمائية.

واستعرض مع النائب الدكتور حيدر ناصر آخر المستجدات العامة، بالإضافة إلى بحث بعض الملفات الإنمائية المتعلقة بمنطقة الشمال وطرابلس، لا سيما منطقة جبل محسن.

وفي سياق متصل، استقبل الوزير رسامني النائب هاني قبيسي ومسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة "أمل"، بسام طليس، حيث بحثوا قضايا إنمائية مناطقية، مع التركيز على صيانة الطرقات التي تعرضت لأضرار خلال العدوان الإسرائيلي.
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