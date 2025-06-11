وزير الأشغال استقبل وفودًا لمناقشة السلامة الجوية وتطوير المطارات

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شهدت ، قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات تناولت مواضيع إنمائية واقتصادية متنوعة.واستقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه وفداً من شركة GASEL Middle East، إلى جانب شركتي "دليل" و"أجواء" المتخصصتين في خدمات السلامة الجوية وأنظمة سلامة الطيران وتطوير المطارات.كما التقى رسامني النائب السابق أدي ، حيث جرت بينهما جولة أفقية تناولت التطورات والمستجدات الراهنة في البلاد، مع التركيز على حاجات منطقة الإنمائية.واستعرض مع النائب الدكتور ناصر آخر المستجدات العامة، بالإضافة إلى بحث بعض الملفات الإنمائية المتعلقة بمنطقة وطرابلس، لا سيما منطقة .وفي سياق متصل، استقبل الوزير رسامني النائب ومسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة "أمل"، ، حيث بحثوا قضايا إنمائية مناطقية، مع التركيز على صيانة الطرقات التي تعرضت لأضرار خلال العدوان .