هيكل زار قيادة "اليونيفيل" وشدد على دورها الأساسي والضروري في الجنوب

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زار العماد قيادة في لبنان- اليونيفيل في ، حيث اجتمع برئيسها وقائدها العام الجنرال أرولدو .خلال الاجتماع، جرى عرض آخر التطورات في قطاع جنوب ، وأهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١، إلى جانب الدور الأساسي والضروري لليونيفيل في جهود استعادة الاستقرار في الجنوب، وسط مواصلة العدو اعتداءاته وانتهاكاته لسيادة وأمنه، واحتلاله أراضيَ لبنانية، ما يعيق استكمال انتشار الجيش في الجنوب.