الجيش يداهم منازل مطلوبين في زحلة وبعلبك.. وصور تكشف ما ضبطه

صدر عن – البيان الآتي:

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"دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من في بلدات بر الياس والفاعور وأبلح وكسارة – ، منازل عدد من المطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت 6 أشخاص وضبطت أسلحة وذخائر حربية.

كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة – منزل المواطن (ع.م.ز.) الملقب بـ"أبو سلة"، المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها إطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبطت معدات ومواد لتصنيع الكبتاغون. وتجري المتابعة لتوقيف المطلوب.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".