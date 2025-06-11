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لبنان

الجيش يداهم منازل مطلوبين في زحلة وبعلبك.. وصور تكشف ما ضبطه

Lebanon 24
11-06-2025 | 10:20
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدات بر الياس والفاعور وأبلح وكسارة – زحلة، منازل عدد من المطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت 6 أشخاص وضبطت أسلحة وذخائر حربية.
 
كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشراونة – بعلبك منزل المواطن (ع.م.ز.) الملقب بـ"أبو سلة"، المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها إطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبطت معدات ومواد لتصنيع الكبتاغون. وتجري المتابعة لتوقيف المطلوب.
 
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
 
 
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