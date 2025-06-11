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لبنان

قرار بتوقيف الوزير السابق أمين سلام وشقيقه كريم

Lebanon 24
11-06-2025 | 10:48
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أصدر مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، قراراً بتوقيف وزير الإقتصاد السابق أمين سلام، وشقيقه كريم.
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