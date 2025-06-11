Advertisement

لبنان

في مخيم عين الحلوة.. هذا ما جرى

Lebanon 24
11-06-2025 | 10:59
A-
A+
Doc-P-1373637-638852618915508679.jpg
Doc-P-1373637-638852618915508679.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب شخص بجروح جراء إشكال ذي طابع ثأري اندلع داخل مخيم عين الحلوة وتخلله إطلاق نار. وتم نقل الجريح إلى "مستشفى النداء" داخل المخيم لتلقي العلاج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجبهتان "الديمقراطية" و"الشعبية" تؤكدان من عين الحلوة على وحدة الصف الفلسطيني
lebanon 24
11/06/2025 20:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أسلحة دخلت عين الحلوة في صيدا.. "إنقسام" يهدّد المخيم
lebanon 24
11/06/2025 20:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عشية الانتخابات... هذا ما جرى في البقاع!
lebanon 24
11/06/2025 20:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن اورتاغوس.. هذا ما تبلغته عين التينة
lebanon 24
11/06/2025 20:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-06-11
12:52 | 2025-06-11
12:50 | 2025-06-11
12:46 | 2025-06-11
12:38 | 2025-06-11
12:22 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24