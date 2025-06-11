انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

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جرى انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في في ، بإشراف محافظ ، وبمواكبة رئيس قسم المحافظة دريد ، وجاءت النتائج كالتالي:بلدية بوداي/العلاق: يوسف شمص، ونائبه حسن .بلدية طليا: الرئيس أنطوان عزيز أبي ، ونائبه وليد إميل .بلدية اللبوة: الرئيس رباح، ونائبه حسونة محمد عمار.بلدية مزرعة آل سويدان: الرئيس سليمان علي سويدان، ونائبة الرئيس زينة حمد سويدان.بلدية وادي فعرة: الرئيس عماد جميل شعيب، ونائبه محمد شعيب.بلدية قليلة/الحرفوش: الرئيس حسام محمد مدلج، ونائبه صادق حسين يحيى النمر.