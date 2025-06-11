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لبنان

انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

Lebanon 24
11-06-2025 | 11:00
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جرى انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في مدينة بعلبك، بإشراف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبمواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وجاءت النتائج كالتالي:
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بلدية بوداي/العلاق: الرئيس محمد يوسف شمص، ونائبه حسن علي عساف.

بلدية طليا: الرئيس أنطوان عزيز أبي حيدر، ونائبه وليد إميل أبو حيدر.

بلدية اللبوة: الرئيس علي خالد رباح، ونائبه حسونة محمد عمار.

بلدية مزرعة آل سويدان: الرئيس سليمان علي سويدان، ونائبة الرئيس زينة حمد سويدان.

بلدية وادي فعرة: الرئيس عماد جميل شعيب، ونائبه علي حسين محمد شعيب.

بلدية قليلة/الحرفوش: الرئيس حسام محمد مدلج، ونائبه صادق حسين يحيى النمر.
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