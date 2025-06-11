Advertisement

لبنان

جعجع استقبل لودريان في معراب

Lebanon 24
11-06-2025 | 11:09
A-
A+
Doc-P-1373642-638852640860822576.jpg
Doc-P-1373642-638852640860822576.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، مساء الأربعاء، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسيّة ماري فافريل.
Advertisement
 
 
وحضر اللقاء النائبان بيار بو عاصي وزياد حواط، عضو الهيئة التنفيذيّة إدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والعضو في الجهاز طوني درويش.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
غادَرَ المُوفَدُ الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بَعدَ لِقائِهِ رئيس حزب القوات سمير جعجع في مِعراب مِن دُونِ الإِدلاءِ بِأَيِّ تَصريح
lebanon 24
11/06/2025 20:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع التقى مجلسي بلديتي بقعاتة - عشقوت ورشميا ومختار معراب
lebanon 24
11/06/2025 20:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في معراب.. لقاء بين جعجع ونيكول الجميل
lebanon 24
11/06/2025 20:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يحتفل من معراب بفوز اللائحة المدعومة من القوات اللبنانية في زحلة
lebanon 24
11/06/2025 20:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-06-11
12:52 | 2025-06-11
12:50 | 2025-06-11
12:46 | 2025-06-11
12:38 | 2025-06-11
12:22 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24