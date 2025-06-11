جعجع استقبل لودريان في معراب

استقبل " " ، في معراب، مساء الأربعاء، الموفد الرئاسي ، يرافقه هيرفيه ماغرو، الملحق السياسي والإعلامي رومان كالفاري والملحقة السياسيّة ماري فافريل.

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وحضر اللقاء النائبان وزياد ، عضو الهيئة التنفيذيّة إدي أبي اللمع، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان والعضو في الجهاز طوني .