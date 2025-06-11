Advertisement

لبنان

الخولي يعلن تعليق التحرك المقرر غداً: نمنح السلطة فرصة أخيرة

Lebanon 24
11-06-2025 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1373644-638852622463161937.jpg
Doc-P-1373644-638852622463161937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، تعليق التحرك الذي كان مقرراً تنفيذه غداً، موضحاً في بيان أن هذا القرار "لا يُعدّ تراجعاً تحت أي ضغوط أو تهديدات، بل هو إفساح في المجال أمام السلطة لمنحها فرصة أخيرة للخروج من الحفرة التي حفرتها بنفسها وأسقطت فيها الشعب بأكمله". ودعا الخولي المسؤولين إلى رفع يد الفساد عن القرارات الاقتصادية المجحفة.
Advertisement

وأوضح أن تعليق التحرك يأتي أيضاً "احتراماً للمسار القضائي"، مشيراً إلى أنه تم تقديم شكويين أمام مجلس شورى الدولة من حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر للطعن بقرارات رفع أسعار المحروقات والضرائب المخالفة للدستور، ولا سيما المادة 81 منه. وأكد ثقته في القضاء كمرجعية وحيدة لتحقيق العدالة.

وكشف الخولي عن "ضغوط معنوية" وصلت من اللبنانيين في الاغتراب، الذين تواصلوا مع الاتحاد مطالبين بتمرير هذا الصيف بهدوء خوفاً من تفجر الأوضاع في الأشهر المقبلة. وقال: "استمعنا إلى هذه الأصوات التي خرج أصحابها من لبنان هرباً من السياسات الحكومية الجائرة".

وختم بيانه برسالة إلى الحكومة قائلاً: "التراجع عن زيادة أسعار المحروقات هو فعل رحمة بالناس. الشعب اللبناني لم يعد يحتمل المزيد من الجوع، وإذا استمرت الزيادات على أسعار الوقود، فإن انتفاضة شعبية قد تندلع ولن تُبقي للحكومة ولا لسياساتها أي أثر".
مواضيع ذات صلة
بسام طليس من السرايا الحكومية: نعلن تعليق التحرك غداً وإبقاء الاجتماعات مفتوحة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه اليوم في الاجتماع مع رئيس الحكومة
lebanon 24
11/06/2025 20:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: الحكومة تمنح المفاوضات فرصة حقيقية ويتوقع اتخاذ القرار النهائي مساء غد
lebanon 24
11/06/2025 20:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: نأمل أن تنتهز السلطات السورية فرصة رفع العقوبات لإعادة البناء
lebanon 24
11/06/2025 20:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في السرايا مع اتحادات النقل البري و"العمالي".. وإعلان تعليق التحركات غدا
lebanon 24
11/06/2025 20:14:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-06-11
12:52 | 2025-06-11
12:50 | 2025-06-11
12:46 | 2025-06-11
12:38 | 2025-06-11
12:22 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24