الخولي يعلن تعليق التحرك المقرر غداً: نمنح السلطة فرصة أخيرة

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أعلن رئيس لنقابات عمال ، تعليق التحرك الذي كان مقرراً تنفيذه غداً، موضحاً في بيان أن هذا القرار "لا يُعدّ تراجعاً تحت أي ضغوط أو تهديدات، بل هو إفساح في المجال أمام السلطة لمنحها فرصة أخيرة للخروج من الحفرة التي حفرتها بنفسها وأسقطت فيها الشعب بأكمله". ودعا الخولي المسؤولين إلى رفع يد الفساد عن القرارات الاقتصادية المجحفة.وأوضح أن تعليق التحرك يأتي أيضاً "احتراماً للمسار القضائي"، مشيراً إلى أنه تم تقديم شكويين أمام من والتيار الوطني الحر للطعن بقرارات رفع أسعار المحروقات والضرائب المخالفة للدستور، ولا سيما المادة 81 منه. وأكد ثقته في كمرجعية وحيدة لتحقيق العدالة.وكشف الخولي عن "ضغوط معنوية" وصلت من اللبنانيين في الاغتراب، الذين تواصلوا مع الاتحاد مطالبين بتمرير هذا الصيف بهدوء خوفاً من تفجر الأوضاع في الأشهر المقبلة. وقال: "استمعنا إلى هذه الأصوات التي خرج أصحابها من لبنان هرباً من السياسات الحكومية الجائرة".وختم بيانه برسالة إلى الحكومة قائلاً: " زيادة أسعار المحروقات هو فعل رحمة بالناس. الشعب اللبناني لم يعد يحتمل المزيد من الجوع، وإذا استمرت الزيادات على أسعار الوقود، فإن انتفاضة شعبية قد تندلع ولن تُبقي للحكومة ولا لسياساتها أي أثر".