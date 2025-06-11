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لبنان

شاهدوا.. صورة لنصرالله بين لودريان ومحمد رعد

Lebanon 24
11-06-2025 | 11:08
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نشر موقع "العهد الإخباري" التابع لـ"حزب الله"، اليوم الأربعاء، صوراً من اللقاء الذي جمع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بالموفد الفرنسي جان إيف لودريان.
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وأظهرت الصور وجود صورة الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله وذلك على الطاولة الموجودة بين لودريان ورعد.
 
 
 
 
 
 
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