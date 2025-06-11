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لبنان

هيئة العمل الفلسطيني المشترك عرضت أوضاع المخيمات: متمسكون بـ"الأونروا"

Lebanon 24
11-06-2025 | 11:42
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عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان اجتماعها الدوري في سفارة دولة فلسطين، لمتابعة القضايا المتعلقة بأوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية، لا سيما تلك المتصلة بمعيشة وحياة أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان.
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وأكد المجتمعون في بيان على "وحدة الموقف الفلسطيني في مقاربة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة، ويعزز العلاقة الاخوية اللبنانية الفلسطينية".

كذلك، أكد المجتمعون "الحفاظ على أمن واستقرار المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والجوار اللبناني الشقيق، بالتعاون والتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة"، مشددين على "التمسك بوكالة الاونروا باعتبارها ترمز إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، والتصدي لكل المشاريع الصهيونية الأميركية لتصفيتها وانهاء عملها، ورفض أي بدائل عنها لتقديم الخدمات والإغاثة".
 
 
وأضاف البيان: "في سياق متصل شكلت هيئة العمل الفلسطيني لجنة من مختصين لإعداد ملف تفصيلي ودقيق حول الخدمات التي تقدمها الوكالة والتقليصات التي طالت العديد من الخدمات وخاصة في مجال الاغاثة والصحة والتعليم وبرنامج العسر الشديد (الشؤون الاجتماعية)".

وحيا المجتمعون "الشهداء من ابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس، وكافة الشهداء الذين سقطوا على طريق فلسطين والقدس".

كذلك، وجه المجتمعون تحية إلى "شعبنا الفلسطيني في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة والقدس وقطاع غزة ايضا، حيث يتعرض شعبنا لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري وتجويع، من قبل الاحتلال الصهيوني المجرم والنازي".
 
وختم البيان: "أيضاً، وجه المجتمعون تحية إلى كافة الشعوب والدول التي وقفت مع شعبنا الفلسطيني وما زالت تناصر قضيته العادلة وحقوقه المشروعة".

 
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