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لبنان
شهيد و 3 جرحى.. بيانٌ من "الصحة" عن غارة بيت ليف
Lebanon 24
11-06-2025
|
11:58
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أعلنت
وزارة الصحة العامة
في بيان، اليوم الأربعاء، استشهاد مواطن إبان الغارة
الإسرائيلية
التي استهدفت بلدة
بيت ليف
-
جنوب لبنان
.
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وذكرت الوزارة أيضاً أن الغارة أدت إلى سقوط 3 جرحى بين المواطنين بسبب الغارة.
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