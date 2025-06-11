شهيد و 3 جرحى.. بيانٌ من "الصحة" عن غارة بيت ليف

أعلنت في بيان، اليوم الأربعاء، استشهاد مواطن إبان الغارة التي استهدفت بلدة - .

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وذكرت الوزارة أيضاً أن الغارة أدت إلى سقوط 3 جرحى بين المواطنين بسبب الغارة.