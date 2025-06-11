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لبنان

جديد البلديات.. تسليم وتسلم في صيدا وانتخاب رؤساء في البترون والبقاع

Lebanon 24
11-06-2025 | 12:01
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عقدت ظهر اليوم في مكتب رئاسة بلدية صيدا في القصر البلدي بالمدينة، جلسة تسليم وتسلم للبلدية بين الرئيسين السابق حازم بديع والجديد مصطفى حجازي، بحضور نائب الرئيس السابق عبدالله كنعان ونائب الرئيس الجديد أحمد عكرة.
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وحضر الجلسة الأعضاء في المجلس البلدي السابق : وفاء شعيب (مستشارة حجازي )، عرب كلش وحسن الشماس ومطاع مجذوب ونزار الحلاق وميشال طعمة.

وعن المجلس البلدي الجديد الأعضاء: محمد الدندشلي - رامي بشاشة  - أحمد شعيب - براء الحريري - خالد عفارة - عامر معطي - هشام جرادي - مصطفى الإبريق - حسن الزعتري - تيسير الزعتري - مصطفى البزري - انجي عطروني  - محمد الشماس  - يوسف طعمة - ماجد عبد الجواد - وائل قصب.

كذلك، حضر الجلسة رئيسي مصلحتي الإدارية والمالية زهرة الدرزي، الهندسية زياد حكواتي ورئيس الدائرة الصحية مروان سعد المصري والمحامي خالد حجازي.
 
 
وفي البترون، انتخب اليوم فواز دياب رئيساً لبلدية رشكيدا وفاروق سلمان نائباً له، خلال جلسة عقدت في مكتب قائمقام البترون روجيه طوبيا وباشرافه.
 
 
كذلك، جرى اليوم انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز محافظة بعلبك الهرمل، تحت إشراف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبمواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وجاءت النتائج كالتالي:

- بلدية اللبوة: الرئيس علي خالد رباح، ونائبه حسونة محمد عمار.

- بلدية طليا: الرئيس أنطوان عزيز أبي حيدر، ونائبه وليد إميل أبو حيدر.

- بلدية بوداي - العلاق: الرئيس محمد يوسف شمص، ونائبه حسن علي عساف.

- بلدية مزرعة بيت سويدان: الرئيس سليمان علي سويدان، ونائبة الرئيس زينة حمد سويدان.


- بلدية وادي فعرة: الرئيس عماد جميل شعيب، ونائبه علي حسين محمد شعيب.


- بلدية قليلة- الحرفوش: الرئيس حسام محمد مدلج، ونائبه صادق حسين يحيى النمر.
 
 
 
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