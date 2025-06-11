جديد البلديات.. تسليم وتسلم في صيدا وانتخاب رؤساء في البترون والبقاع

عقدت ظهر اليوم في مكتب رئاسة بلدية في البلدي بالمدينة، جلسة تسليم وتسلم للبلدية بين الرئيسين السابق حازم بديع والجديد مصطفى حجازي، بحضور السابق عبدالله ونائب الرئيس الجديد أحمد عكرة.

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وحضر الجلسة الأعضاء في السابق : وفاء شعيب (مستشارة حجازي )، عرب كلش وحسن الشماس ومطاع مجذوب ونزار الحلاق وميشال طعمة.



وعن المجلس البلدي الجديد الأعضاء: محمد الدندشلي - رامي بشاشة - أحمد شعيب - براء - خالد عفارة - عامر معطي - هشام جرادي - مصطفى الإبريق - حسن الزعتري - تيسير الزعتري - مصطفى البزري - انجي عطروني - محمد الشماس - يوسف طعمة - ماجد عبد - وائل قصب.



كذلك، حضر الجلسة رئيسي مصلحتي الإدارية والمالية زهرة الدرزي، الهندسية زياد حكواتي ورئيس الدائرة الصحية مروان سعد المصري والمحامي خالد حجازي.

وفي البترون، انتخب اليوم فواز رئيساً لبلدية رشكيدا وفاروق سلمان نائباً له، خلال جلسة عقدت في مكتب قائمقام البترون روجيه طوبيا وباشرافه.

كذلك، جرى اليوم انتخاب 6 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز محافظة ، تحت إشراف محافظ بشير خضر، وبمواكبة رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني، وجاءت النتائج كالتالي:



- بلدية اللبوة: الرئيس رباح، ونائبه حسونة محمد عمار.



- بلدية طليا: الرئيس أنطوان عزيز أبي حيدر، ونائبه وليد إميل أبو حيدر.



- بلدية بوداي - العلاق: الرئيس محمد يوسف شمص، ونائبه حسن علي عساف.



- بلدية مزرعة بيت سويدان: الرئيس سليمان علي سويدان، ونائبة الرئيس زينة حمد سويدان.





- بلدية وادي فعرة: الرئيس عماد جميل شعيب، ونائبه محمد شعيب.





- بلدية قليلة- الحرفوش: الرئيس حسام محمد مدلج، ونائبه صادق حسين يحيى النمر.