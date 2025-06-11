رئيس الأركان تفقد فوج الحدود البرية الرابع في بعلبك.. ورسالة للعسكريين

تفقد اللواء الركن حسان عوده قيادة فوج الحدود البرية الرابع في – ، حيث التقى الضباط والعسكريين، وتوجّه إليهم بالتهنئة بمناسبة الأعياد.

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وشدّد عودة على "ضرورة الالتزام بقواعد الانضباط العسكري"، مثنياً على "تفانيهم في أداء الواجب"، كما استمع إلى إيجاز حول مهمات الفوج".



وبعد ذلك، تفقَّدَ عودة مركزَين حدوديَّين متقدمَين تابعيَن للفوج في جرد بعلبك وجرد نحلة، حيث اطّلع على الإجراءات المتخذة لمكافحة أعمال التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية ضمن قطاع المسؤولية.