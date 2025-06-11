"لبنان سيتعرض للمساءلة".. ماذا أعلن محامي هنيبعل القذافي؟

قال لوران ، مُحامي المسجون في إنَّ "موكله مُحتجز لأكثر من 10 سنوات بشكل غير قانوني".

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وذكر بايون في حديث عبر قناة "الحدث" أنَّ مسؤولة عن تدهور الحالة الصحية لموكله، وأضاف: "من غير المقبول اتهام موكلي بجريمة لم يرتكبها، وموكلي مسجون من دون محاكمة".

وأعلن بايون أن مفوضية حقوق الإنسان ستُسائل لبنان عن احتجاز ، معلناً أن "الأخير نُقل إلى المستشفى 3 مرات في شهر واحد بسبب تدهور حالته الصحية".







