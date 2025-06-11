Advertisement

لبنان

"لبنان سيتعرض للمساءلة".. ماذا أعلن محامي هنيبعل القذافي؟

Lebanon 24
11-06-2025 | 12:18
A-
A+
Doc-P-1373683-638852663906416298.jpg
Doc-P-1373683-638852663906416298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال لوران بايون، مُحامي هنيبعل القذافي المسجون في لبنان إنَّ "موكله مُحتجز لأكثر من 10 سنوات بشكل غير قانوني".
Advertisement
 
وذكر بايون في حديث عبر قناة "الحدث" أنَّ الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تدهور الحالة الصحية لموكله، وأضاف: "من غير المقبول اتهام موكلي بجريمة لم يرتكبها، وموكلي مسجون من دون محاكمة".
 
وأعلن بايون أن مفوضية حقوق الإنسان ستُسائل لبنان عن احتجاز القذافي، معلناً أن "الأخير نُقل إلى المستشفى 3 مرات في شهر واحد بسبب تدهور حالته الصحية".




مواضيع ذات صلة
محامي هانيبال القذافي: مفوضية حقوق الإنسان ستسائل لبنان عن احتجاز موكلي (الحدث)
lebanon 24
11/06/2025 20:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هانيبال القذافي: موكلي محتجز لأكثر من 10 سنوات بدون محاكمة في لبنان (الحدث)
lebanon 24
11/06/2025 20:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
محامي هانيبال القذافي: موكلي نقل إلى المستشفى 3 مرات في شهر (الحدث)
lebanon 24
11/06/2025 20:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اطراف بلدة حولا تتعرض لرشقات رشاشة اطلقها حامية موقع العباد الاسرائيلي
lebanon 24
11/06/2025 20:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-06-11
12:52 | 2025-06-11
12:50 | 2025-06-11
12:46 | 2025-06-11
12:38 | 2025-06-11
12:22 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24