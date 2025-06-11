في بحر لبناني... العثور على هيكل عظمي بشري (فيديو)

عُثر على هيكل عظمي بشري في مياه البحر قبالة .





على الفور، حضرت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، وعملت على انتشال البقايا إلى الشاطئ، وسط دهشة المواطنين الذين احتشدوا في محيط المكان.

وبحسب المعلومات الأولية، تعود البقايا إلى جثة متحللة بالكامل، عبارة عن هيكل عظمي شبه مكتمل، مع بقايا ملابس ممزقة، ما يرجّح أنها كانت في المياه منذ أكثر من شهرين.

وتُشير التقديرات إلى أن الأسماك التهمت معظم أجزاء الجسد، ولم تترك سوى العظام.

الجثة لا تزال مجهولة الهوية، إذ لا تحمل أي أوراق أو مستندات، كما أن درجة التحلل المتقدمة تجعل من الصعب التعرف إلى ملامحها.

وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية وفرق الإسعاف، وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار وصول الطبيب الشرعي للكشف على البقايا ومحاولة تحديد هوية الضحية وظروف الوفاة.







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العثور على هيكل عظمي بشري في مياه البحر قبالة ميناء #lebanon24 https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/AULydMCCrX