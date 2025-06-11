Advertisement

لبنان

في بحر لبناني... العثور على هيكل عظمي بشري (فيديو)

Lebanon 24
11-06-2025 | 12:14
A-
A+
Doc-P-1373684-638852666311808402.jpg
Doc-P-1373684-638852666311808402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

عُثر على هيكل عظمي بشري في مياه البحر قبالة ميناء جبيل.

على الفور، حضرت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، وعملت على انتشال البقايا إلى الشاطئ، وسط دهشة المواطنين الذين احتشدوا في محيط المكان.

وبحسب المعلومات الأولية، تعود البقايا إلى جثة متحللة بالكامل، عبارة عن هيكل عظمي شبه مكتمل، مع بقايا ملابس ممزقة، ما يرجّح أنها كانت في المياه منذ أكثر من شهرين.

وتُشير التقديرات إلى أن الأسماك التهمت معظم أجزاء الجسد، ولم تترك سوى العظام.

الجثة لا تزال مجهولة الهوية، إذ لا تحمل أي أوراق أو مستندات، كما أن درجة التحلل المتقدمة تجعل من الصعب التعرف إلى ملامحها.

وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية وفرق الإسعاف، وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار وصول الطبيب الشرعي للكشف على البقايا ومحاولة تحديد هوية الضحية وظروف الوفاة.


Advertisement

العثور على هيكل عظمي بشري في مياه البحر قبالة ميناء جبيل#lebanon24 https://t.co/mo6ASjCfQw pic.twitter.com/AULydMCCrX

مواضيع ذات صلة
انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم لبلدات بشري وحدشيت وبان وطورزا في قائمقامية بشري
lebanon 24
11/06/2025 20:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
يحتوي على مكونات من عظام بشرية... مضيفة طيران تهرّب مخدراً قاتلاً بقيمة 3 مليون دولار!
lebanon 24
11/06/2025 20:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أوروبا في أعظم لياليها: "كلاسيكو إيبيريا" عاد لكتابة التاريخ بين العملاق واليافع
lebanon 24
11/06/2025 20:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المرابطون في ذكرى اغتيال كرامي: كان من أعظم الرجال وأشرفهم
lebanon 24
11/06/2025 20:15:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-06-11
12:52 | 2025-06-11
12:50 | 2025-06-11
12:46 | 2025-06-11
12:38 | 2025-06-11
12:22 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24