بيان من "كهرباء لبنان".. هذا ما سيحدث خلال 20 يوماً

أعلنت " " في بيان، أنه "سيتم إنشاء مخرج جديد لتوزيع الحمولة المثقلة عن المخارج بطرماز – نمرين وبخعون ، واستبدال الكابلات القديمة المهترئة".

Advertisement

وأضاف البيان: "لذلك ستعمد مؤسسة الى قطع المخارج المذكورة أعلاه ابتداء من نهار الأربعاء تاريخ 11/06/2025 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء لمدة عشرين يوماً (مرحلة أخيرة) مع تعويض التغذية بالتيار الكهربائي خلال ساعات الليل".



