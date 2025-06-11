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لبنان
بيان من "كهرباء لبنان".. هذا ما سيحدث خلال 20 يوماً
Lebanon 24
11-06-2025
|
12:22
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أعلنت "
مؤسسة كهرباء لبنان
" في بيان، أنه "سيتم إنشاء مخرج جديد لتوزيع الحمولة المثقلة عن المخارج بطرماز – نمرين وبخعون
قضاء الضنية
، واستبدال الكابلات القديمة المهترئة".
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وأضاف البيان: "لذلك ستعمد مؤسسة
كهرباء لبنان
الى قطع المخارج المذكورة أعلاه ابتداء من نهار الأربعاء تاريخ 11/06/2025 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء لمدة عشرين يوماً (مرحلة أخيرة) مع تعويض التغذية بالتيار الكهربائي خلال ساعات الليل".
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