Advertisement

لبنان

بيان من "كهرباء لبنان".. هذا ما سيحدث خلال 20 يوماً

Lebanon 24
11-06-2025 | 12:22
A-
A+
Doc-P-1373685-638852666666567813.jpg
Doc-P-1373685-638852666666567813.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان، أنه "سيتم إنشاء مخرج جديد لتوزيع الحمولة المثقلة عن المخارج بطرماز – نمرين وبخعون قضاء الضنية، واستبدال الكابلات القديمة المهترئة".
Advertisement
 
 
وأضاف البيان: "لذلك ستعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى قطع المخارج المذكورة أعلاه ابتداء من نهار الأربعاء تاريخ 11/06/2025 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء لمدة عشرين يوماً (مرحلة أخيرة) مع تعويض التغذية بالتيار الكهربائي خلال ساعات الليل".

 
 
مواضيع ذات صلة
بيان عن نقابة كهرباء لبنان.. هذه تفاصيله
lebanon 24
11/06/2025 20:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من مؤسسة كهرباء لبنان.. هذا ما أعلنته حول تأثير العدوان الإسرائيلي على اشتراكات الابنية المدمرة
lebanon 24
11/06/2025 20:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا: تمت معالجة 20 شخصاً بموقع حادث الدهس في ليفربول
lebanon 24
11/06/2025 20:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
11/06/2025 20:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:56 | 2025-06-11
12:52 | 2025-06-11
12:50 | 2025-06-11
12:46 | 2025-06-11
12:38 | 2025-06-11
12:18 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24