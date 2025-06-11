كرامي تابعت مع الوكالة الفرنسية توفير التمويل لأولويات الوزارة

تفقدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي التصفيات الثالثة لبرنامج تحدي القراءة العربي الذي تنظمه مؤسسة وتنفذه مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في الوزارة، وكانت في استقبالها رئيسة المصلحة صونيا والتلامذة المشاركون وأهاليهم.

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وجالت كرامي على غرف أعضاء اللجان الفاحصة التي تم إيفادها خصيصا من دبي، وشهدت كيفية إجراء الإمتحان الشفهي والرد على أسئلة اللجان

وتحدثت كرامي إلى التلامذة المشاركين، مشجعة إياهم على مشاركتهم وعلى الاستزادة من القراءة وتوسيع منابع الثقافة.



وأبدت وزيرة التربية اهتمامها الكبير بالنشاط الثقافي، مؤكدة ان هذا المشروع بالذات هو محط اهتمامها وعنايتها، وشكرت رئيسة المصلحة وفريق العمل على التحضيرات والمواكبة وتأمين كل متطلبات نجاح البرنامج الذي يشجع على القراءة ويفتح الباب لمشاركة أبطال في التحدي في المباراة النهائية التي ستجرى في دبي.



رابطة الجامعات





كذلك، اجتمعت كرامي مع رابطة جامعات لبنان برئاسة الأب سليم دكاش، في حضور مستشار الوزارة لشؤون التعليم العالي عدنان الأمين، وتناول البحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع التّعليم العالي في لبنان.



واستمعت خلال الاجتماع، إلى مداخلات رؤساء الجامعات الذين عرضوا جملة من الصعوبات، خصوصا تلك المرتبطة بالتنسيق الإداري بين المؤسسات الجامعية والوزارة.



كذلك، ناقش المجتمعون السبل الكفيلة بدعم صمود الجامعات في وجه الأزمات المتراكمة، وتعزيز جودة التعليم العالي، بما يصون مستقبل الطلاب ويحافظ على السمعة الأكاديمية المرموقة للجامعات .



وأكدت كرامي التزامها الكامل بالعمل المشترك مع رابطة جامعات لبنان، وأعلنت أنها ستضع خطّة عمل واضحة، تترجم إلى خطوات عملية، تشمل تقديم الدعم الفني والمادي للجهات المختصة، بغية بلورة آليات فعالة تسهم في تسهيل عمل المؤسسات الجامعية.





الوكالة



وبعد ذلك، اجتمعت وزيرة التربية مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية AFD جان برتران موت، وتناول البحث تطورات تمويل الوكالة للقطاع في لبنان، لا سيما وانها من الجهات التي تسهم في تمويل الصندوق الإئتماني المخصص للتربية TREF. وبحث الجانبان أيضا، في التمويل المخصص للعام الحالي والعام المقبل، وفي مواءمة أبواب التمويل مع أولويات الوزارة.



وتطرق البحث إلى تمويل الوزارة بصورة مباشرة، ودعم المركز التربوي للبحوث والإنماء، والعمل على تقوية القدرات التربوية الوطنية، والإستمرار في الإسهام بتمويل مشروع التغذية المدرسية من خلال برنامج الغذاء العالمي.