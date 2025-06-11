شحادة: للاستفادة من الدعم الدولي وطاقات الاغتراب لتسريع التحول الرقمي في لبنان

شارك وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الدكتور كمال شحادة، اليوم، في فعاليات معرض "VivaTech 2025 " في العاصمة ، أحد أبرز المعارض العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار، حيث أجرى سلسلة لقاءات رسمية تهدف إلى دعم في مسار التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية.

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وفي هذا الإطار، زار شحادة مقر شركة Thales، الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، حيث التقى لحلول الهوية والقياسات الحيوية.



وقدّم مسؤولو الشركة عرضاً شاملاً حول خبراتهم في "تطوير البنى التحتية الرقمية الوطنية، خاصة في مجالات الهوية الرقمية، أنظمة الجوازات البيومترية، والحماية السيبرانية". وجرى البحث في "إمكانية التعاون المستقبلي لتطوير منظومة رقمية متكاملة وآمنة في لبنان".



وعلى هامش الزيارة، لبّى شحادة دعوة منظمة LIFE إلى عشاء عمل حضره كبار المصرفيين والمحامين وقادة قطاع التكنولوجيا من لبنان والخارج، حيث ناقش الحاضرون "واقع لبنان والإصلاحات الجارية"، وأكدوا "استعدادهم لدعمه، خاصة من خلال الكفاءات الاغترابية".



كذلك، عقد شحادة اجتماعًا مع مسؤولي "الوكالة الفرنسية للتنمية" (AFD) وذراعها المعني بالقطاع الخاص Proparco، بحضور القائم بالأعمال في السفارة زياد طعّان، والملحقة الاقتصادية راشيل علم الدين.



أيضاً، استعرض خطة عمل الوزارة ومشاريعها الإصلاحية، فيما قدّم الجانب الفرنسي المشاريع المقرّر دعمها في لبنان، وبحث الجانبان آليات التعاون لتنفيذها.



كذلك التقى شحادة مسؤولين في منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، حيث جرى البحث في "مجالات الحوكمة الرقمية وانتشار ، واتُّفق على عقد اجتماعات دورية للاستفادة من خبرات في المنظمة".



واختُتمت الزيارة بكلمة ألقاها شحادة في لقاء أقيم في السفارة اللبنانية في ، بحضور القائم بالأعمال زياد طعّان، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة أبو ، وعدد من المشاركين اللبنانيين في معرض VivaTech، حيث شدد على "أهمية الاستفادة من الدعم الدولي ومن طاقات الاغتراب اللبناني لتسريع التحول الرقمي في لبنان".