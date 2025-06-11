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لبنان

بايراقداريان استقبلت ريزا.. وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
11-06-2025 | 12:52
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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتم البحث في مختلف الأنشطة التي تعتزم الوزارة تنظيمها بالتنسيق والمشاركة والتشبيك مع مختلف منظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان.
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ورحب ريزا بهذا التعاون، وتوقع ان يكون مثمراً على مختلف الصعد، وأبدى تقديره للجدية العالية التي لمسها، وتنوع الأنشطة والبرامج التي تزمع الوزارة تنفيذها في المجالين الشبابي والرياضي.

أكد الجانبان على فتح آفاق جديدة لتعاون ممكن وتشارك مع منظمات أممية وجهات دولية أخرى لمساعدة الوزارة على التواصل والتشبيك معها.
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