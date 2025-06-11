بايراقداريان استقبلت ريزا.. وهذا ما تمّ بحثه

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان للأمم المتحدة ومنسق في ، وتم البحث في مختلف الأنشطة التي تعتزم الوزارة تنظيمها بالتنسيق والمشاركة والتشبيك مع مختلف منظمات الامم المتحدة العاملة في لبنان.

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ورحب بهذا التعاون، وتوقع ان يكون مثمراً على مختلف الصعد، وأبدى تقديره للجدية العالية التي لمسها، وتنوع الأنشطة والبرامج التي تزمع الوزارة تنفيذها في المجالين الشبابي والرياضي.



أكد الجانبان على فتح جديدة لتعاون ممكن وتشارك مع منظمات أممية وجهات دولية أخرى لمساعدة الوزارة على التواصل والتشبيك معها.