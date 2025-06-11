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لبنان

"السلاح والإصلاحات".. هذه تفاصيل زيارة لودريان

Lebanon 24
11-06-2025 | 12:46
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كشفت مصادر متابعة لزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، مساء اليوم، أنّ "الزيارة تنتهي مع لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وهناك إصرار على حصرية السلاح وتنفيذ الاصلاحات اللازمة قبل عقد مؤتمر دعم لبنان الذي قد لا يعقد في باريس حصراً ولم يُحدَّد موعداً زمنياً له بعد". 
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وبحسب المصادر، فإنّ "فرنسا لا تضع مهلاً زمنية على لبنان وتدعو الأصدقاء الى احترام سيادة لبنان الدولة مع التأكيد على دعم رئيس الجمهورية في المسار الذي اتخذه في هذا الملف".



المصادر نفسها أكدت أنّ "الديبلوماسية الفرنسية مختلفة ولهذا تحصل زيارات لحزب الله وكان بيان الحزب لافتاً حيث أكد علناً دعم الدولة في التجديد لمهام اليونيفيل".


كما أشارت المصادر إلى انّه تمّ التأكيد "على ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية وإنصاف المودعين وأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون ان يكون هذا الأمر شرطاً على لبنان".



وفي ما يخص موقف القوات خلال لقاء لودريان، أوضحت المصادر أنّ "القوات" شددت على ضرورة تسليم السلاح أولاً ووضع مهلة زمنية والقيام بالاصلاحات المطلوبة قبل أي شيء آخر. 

 

 

 
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