"السلاح والإصلاحات".. هذه تفاصيل زيارة لودريان

كشفت مصادر متابعة لزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي ، مساء اليوم، أنّ "الزيارة تنتهي مع لقاء في معراب وهناك إصرار على حصرية السلاح وتنفيذ الاصلاحات اللازمة قبل عقد مؤتمر دعم الذي قد لا يعقد في حصراً ولم يُحدَّد موعداً زمنياً له بعد".

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وبحسب المصادر، فإنّ " لا تضع مهلاً زمنية على لبنان وتدعو الأصدقاء الى احترام سيادة لبنان الدولة مع التأكيد على دعم رئيس الجمهورية في المسار الذي اتخذه في هذا الملف".







المصادر نفسها أكدت أنّ "الديبلوماسية مختلفة ولهذا تحصل زيارات لحزب الله وكان بيان الحزب لافتاً حيث أكد علناً دعم الدولة في التجديد لمهام اليونيفيل".





