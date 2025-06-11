اتصالات بين بري ونصار.. ما جديد ملف التشكيلات القضائية؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن اتصالات تحصل على خط ووزير العدل يُشارك فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، للوصول إلى حلول تسمح بإقرار التشكيلات القضائية وعدم عرقلتها.

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وذكرت القناة أن التعيينات القضائية ما زالت عالقة بين ونصار حول منصب المُدعي العام المالي، وأضاف: "إن بري يُصر على تسمية القاضي زاهر وهو ما يُعارضه ".