Advertisement

لبنان

اتصالات بين بري ونصار.. ما جديد ملف التشكيلات القضائية؟

Lebanon 24
11-06-2025 | 13:25
A-
A+
Doc-P-1373711-638852703744816843.jpg
Doc-P-1373711-638852703744816843.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن اتصالات تحصل على خط رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير العدل عادل نصار يُشارك فيها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، للوصول إلى حلول تسمح بإقرار التشكيلات القضائية وعدم عرقلتها.
Advertisement
 
وذكرت القناة أن التعيينات القضائية ما زالت عالقة بين بري ونصار حول منصب المُدعي العام المالي، وأضاف: "إن بري يُصر على تسمية القاضي زاهر حماده وهو ما يُعارضه نصار".
 
مواضيع ذات صلة
تأخير التشكيلات القضائية "بقرار الوزير"
lebanon 24
12/06/2025 00:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عقيص: للتريث بإصدار التشكيلات القضائية
lebanon 24
12/06/2025 00:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضي عبود: للإنكباب على العمل لإجراء التشكيلات والمناقلات القضائية
lebanon 24
12/06/2025 00:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: التشكيلات القضائية ستصدر قريباً وسنتابع فتح ملفات الفساد أما الورشة المقبلة فستنطلق بإصلاح الجمارك
lebanon 24
12/06/2025 00:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2025-06-11
16:29 | 2025-06-11
16:28 | 2025-06-11
16:13 | 2025-06-11
16:11 | 2025-06-11
16:03 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24