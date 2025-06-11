عاجل من الجنوب.. ذخائر تصيب عناصر من الجيش!

أفادت معلومات " " عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف عناصر الجيش جراء تفجير ذخائر من مخلفات العدو على .

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وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل المصابين إلى للمعالجة، وفقد وُصفت حالتهم الصحية بالمُستقرة.