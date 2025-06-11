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لبنان

تحويلات مرورية ظرفية... لا تسلكوا هذه الطرقات غداً!

Lebanon 24
11-06-2025 | 14:36
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صـدر عن المديريـّة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـة- البلاغ التالي:

بدعوة من حراك بعض العسكريين المتقاعدين، سيقام بتاريخ الغد 12-06-2025 تجمع امام جامع محمد الأمين، وفي وسط بيروت بالقرب من السراي الحكومي، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتباراً من الساعة 9،00 صباحاً تدابير السير اللازمة والتحويلات الظرفية، كذلك إقفال:
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– شارع المصارف

– الطرقات المؤدية من جسر الرينغ وسليم سلام باتجاه الإسكوا

 وذلك حتى الانتهاء.

يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.
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