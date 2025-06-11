تحويلات مرورية ظرفية... لا تسلكوا هذه الطرقات غداً!

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بدعوة من حراك بعض العسكريين المتقاعدين، سيقام بتاريخ 12-06-2025 تجمع امام ، وفي بالقرب من السراي الحكومي، لذلك ستتخذ اعتباراً من الساعة 9،00 صباحاً تدابير السير اللازمة والتحويلات الظرفية، كذلك إقفال:– شارع المصارف– الطرقات المؤدية من جسر الرينغ وسليم سلام باتجاه الإسكواوذلك حتى الانتهاء.يرجى من المواطنين أخذ والتقيّد بإرشادات عناصر وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.