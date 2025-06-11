بعد إضرابه عن الطعام في لبنان.. ماذا أعلنت عائلة القذافي؟

قالت عائلة عبر قناة "الحدث"، اليوم الأربعاء، أنّ الأخير يُضرب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه من دون وجه حق، وأضافت: "نحمل مسؤولية قانونية وإنسانية حول صحة ".

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من جهتها، قالت إنَّ وفداً ليبياً رسمياً زار للتعاون بشأن قضية الإمام المُغيب ورفيقيه بالإضافة إلى قضية القذافي.

وذكرت الوزارة أن تأخير لبنان غير مُبرر لاستكمال التعاون بقضية والقذافي.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، قال لوران ، مُحامي القذافي إنَّ "موكله مُحتجز لأكثر من 10 سنوات بشكل غير قانوني".

وذكر بايون في حديث عبر قناة "الحدث" أنَّ مسؤولة عن تدهور الحالة الصحية لموكله، وأضاف: "من غير المقبول اتهام موكلي بجريمة لم يرتكبها، وموكلي مسجون من دون محاكمة".

وأعلن بايون أن مفوضية حقوق الإنسان ستُسائل لبنان عن احتجاز القذافي، معلناً أن "الأخير نُقل إلى المستشفى 3 مرات في شهر واحد بسبب تدهور حالته الصحية".