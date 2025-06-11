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لبنان

بعد إضرابه عن الطعام في لبنان.. ماذا أعلنت عائلة القذافي؟

Lebanon 24
11-06-2025 | 14:47
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قالت عائلة هنيبعل القذافي عبر قناة "الحدث"، اليوم الأربعاء، أنّ الأخير يُضرب عن الطعام احتجاجاً على احتجازه من دون وجه حق، وأضافت: "نحمل الدولة اللبنانية مسؤولية قانونية وإنسانية حول صحة القذافي".
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من جهتها، قالت وزارة العدل الليبية إنَّ وفداً ليبياً رسمياً زار لبنان للتعاون بشأن قضية الإمام المُغيب موسى الصدر ورفيقيه بالإضافة إلى قضية القذافي.
 
وذكرت الوزارة أن تأخير لبنان غير مُبرر لاستكمال التعاون بقضية الصدر والقذافي.
 
وفي وقتٍ سابق، اليوم، قال لوران بايون، مُحامي القذافي إنَّ "موكله مُحتجز لأكثر من 10 سنوات بشكل غير قانوني".
 
وذكر بايون في حديث عبر قناة "الحدث" أنَّ الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تدهور الحالة الصحية لموكله، وأضاف: "من غير المقبول اتهام موكلي بجريمة لم يرتكبها، وموكلي مسجون من دون محاكمة".
 
وأعلن بايون أن مفوضية حقوق الإنسان ستُسائل لبنان عن احتجاز القذافي، معلناً أن "الأخير نُقل إلى المستشفى 3 مرات في شهر واحد بسبب تدهور حالته الصحية".
 
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