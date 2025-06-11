سياح ومواطنون يشتكون من "العقص"!

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وفي حديث لـ" "، ناشد السكان البلديات والجهات المختصة القيام بحملات رش مبيدات منتظمة، كما كان يحصل سابقاً، للسيطرة على هذه الحشرات التي ازدادت أعدادها بسبب تكدس النفايات المنتشرة في الشوارع.