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لبنان

سياح ومواطنون يشتكون من "العقص"!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
11-06-2025 | 15:03
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يعاني العديد من السياح والمواطنين في بيروت، خصوصاً على كورنيش البحر، من كثرة الحشرات، وخاصة "البرغش"، التي تسبب إزعاجاً واضحاً وتفسد عليهم لحظات الاستراحة والتنزه.
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وفي حديث لـ"لبنان 24"، ناشد السكان البلديات والجهات المختصة القيام بحملات رش مبيدات منتظمة، كما كان يحصل سابقاً، للسيطرة على هذه الحشرات التي ازدادت أعدادها بسبب تكدس النفايات المنتشرة في الشوارع.
المصدر: "رصد" لبنان 24
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