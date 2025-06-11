جنبلاط بحث مع لودريان تطورات لبنان والمنطقة

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي ، في ، الموفد الرئاسي ، يرافقه في هيرفي والوفد المرافق، بحضور رئيس الإشتراكي ، والسيدة نورا .

Advertisement

وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.