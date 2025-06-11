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لبنان

جنبلاط بحث مع لودريان تطورات لبنان والمنطقة

Lebanon 24
11-06-2025 | 15:02
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استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو والوفد المرافق، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، والسيدة نورا جنبلاط.
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وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
 
 
 
 
 
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