"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟

أفادَ مُواطنون، مساء الأربعاء، عن حصول اهتزازات في تبين أنها ناجمة عن غارة ارتجاجية مجهولة المصدر، طالت هدفاً في منطقة .

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وتزامن هذا الأمر مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي على عُلو متوسط فوق مناطق بعلبد وبلدات ، السعيدة والعلاق.