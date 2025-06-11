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لبنان

"اهتزازات" في البقاع.. ماذا يحدث؟

Lebanon 24
11-06-2025 | 15:41
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أفادَ مُواطنون، مساء الأربعاء، عن حصول اهتزازات في البقاع تبين أنها ناجمة عن غارة ارتجاجية مجهولة المصدر، طالت هدفاً في منطقة القلمون السورية.
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وتزامن هذا الأمر مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي على عُلو متوسط فوق مناطق بعلبد وبلدات بوداي، السعيدة والعلاق.
 
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