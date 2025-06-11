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لبنان

عن هجوم في لبنان.. بيانٌ إسرائيلي!

Lebanon 24
11-06-2025 | 16:13
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أنَّ طائرة تابعة لسلاح الجو، استهدفت عنصراً من قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله"، وذلك في منطقة بيت ليف - جنوب لبنان.
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 وكانت طائرة مسيرة استهدفت سيارة في المنطقة المذكورة، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.
 
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