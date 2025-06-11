عن هجوم في لبنان.. بيانٌ إسرائيلي!

أعلن الجيش ، مساء اليوم الأربعاء، أنَّ طائرة تابعة لسلاح الجو، استهدفت عنصراً من قوة التابعة لـ" "، وذلك في منطقة - .

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وكانت طائرة مسيرة استهدفت سيارة في المنطقة المذكورة، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.