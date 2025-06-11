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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"على وقع الإعتداءات اليومية يتابع اللبنانيون حياتهم غير غافلين عن ما يفعله العدو في كل شبر من أرضهم وهم ينفضون الغبار عن أرضهم وبيوتهم بعد كل اعتداء.وفي الشأن الجنوبيأكد أن وأبناء الجنوب قبل سواهم يريدون بقاء قوات "اليونيفيل" في بلداتهم والحفاظ على العلاقة المتبادلة بين الجانبين منذ قدوم وحداتها عام 1978 مشيرا الى أن أي ديبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب.وحول الاشكالات الحاصلة بين اليونيفيل والاهالي لفت الرئيس بري الى أن هذه الإشكالات بسبب قيام دوريات لليونيفيل في أراض خاصة من دون مرافقة الجيش اللبناني موضحا أن لا يعترض على عملها كما ان لبنان لا يقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها.وبالحديث عن المهماتواصل مجلس النواب عبر اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة النقاش في قانون الإنتخابات.نائب رئيس المجلس الياس بو صعب اشار الى أن البيان الوزاري للحكومة تحدث عن قانون عصري جديد للانتخابات النيابية متسائلا عما إذا كانت الحكومة قد أعدت هذا القانون.بدوره أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب خليل أنه حان الوقت أن يواجه اللبنانيون حقيقة وجوب الخروج بقانون إنتخاب يخرج البلاد من الشرنقة الطائفية والمذهبية ويفتح البلد على تحسين التمثيل السياسي وتطوير الحياة السياسية.وطلب خليل اجابة واضحة من الحكومة ورئيسها حول ما ستفعله على صعيد قانون الانتخاب مشددا على أن ما تقدمت به كتلة التنمية والتحرير يرتكز حرفيا على ما ينص عليه اتفاق الطائف والدستورمستغربا حديث البعض حول عدم وجود وقت مناسب للإصلاح في قانون الإنتخابات.وفي السراي الحكومي متابعة لشؤون المعيشية ولا سيما ملف اسعار المحروقات حيث توصلت الحكومة إلى اتفاق لدعم قطاع النقل البري أو إعفائه من بعض الرسوم وسيتولى وزير المالية دراسة آلية التنفيذكما تم الاتفاق مع وزير الداخلية على البدء بتطبيق قانون السير.وبناء على ذلك أعلن اتحاد نقابات قطاع النقل البري تعليق التحرك الذي كان مقررا غدا وقال رئيس الاتحاد بسام طليس أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمتابعة تنفيذ الوعود.في قطاع غزة واصل جيش الاحتلال استهدافه منتظري المساعدات حيث ارتقى 30 شهيدا واصيب نحو 112 اخرين قرب ما يسمى محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة وقالت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على جموع المدنيين المحتشدين.في المقابل واصلت قافلة "الصمود" لكسر الحصار على غزة بعد أن انطلقت من الأراضي التونسية، واصلت تحركها باتجاه الاراضي المصرية وصولا الى معبر رفح الحدودي مع القطاع الذي من المتوقع ان تصله في 15 من الشهر الجاري.وفي ما يخص المفاوضات الأميركية – الإيرانية أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي, ولفت إلى أن ثقته بالتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي بدأت تتراجع، معتبرا أن الإيرانيين لا يبدون الحماسة نفسها لإبرام اتفاق.ومن إيران إلى لوس أنجلوس حيث صعد ترامب لهجته تجاه الاحتجاجات المستمرة متهما المتظاهرين بأنهم "أعداء أجانب" يسعون إلى "اجتياح" ، واصفا اياهم بالحيوانات.مقدمة الـ "أم تي في""الوقت لا يلعب لمصلحة لبنان" عبارة رددها جان ايف لودريان أينما حل. ففي كل اجتماعاته ولقاءاته شدد الموفد الفرنسي على أهمية أن يدرك المسؤولون أن الفرصة المتاحة أمام لبنان لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن المجتمع الدولي والعربي قد ينفض يده من لبنان وقضاياه ومشاكله، إذا لم يحسن اللبنانيون اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.المؤسف في الموضوع أن المسؤولين في مكان آخر. فحركتهم البطيئة جدا لا تتناسب مع تسارع الأحداث التي تحصل في المنطقة.ومقاربتهم الكلاسيكية الجامدة لا تلائم المستجدات غير المسبوقة التي تحصل إن في لبنان أو في الإقليم.والواقع المذكور هو ما حمل لودريان على أن ينبه إلى ضرورة قيام الدولة بواجباتها في ما يتعلق بالملفين الإصلاحي والسيادي، وإلا فسيتعذر انعقاد مؤتمر دعم لبنان في الخريف المقبل. فهل يدرك المسؤولون أهمية حسم مواقفهم، قبل أن نعود إلى دائرة النسيان من جديد، عربيا ودوليا؟حياتيا، تحرك اتحادات نقابات قطاع النقل البري المقرر غدا علق بعد اجتماع انعقد في السراي.أما قضائيا فتطور لافت تمثل في إصدار المدعي العام التمييزي قرارا بتوقيف وزير الإقتصاد السابق أمين سلام وشقيقه كريم. فهل مبدأ المحاسبة الذي تكرس اليوم سيستمر ويتوسع ليشمل جميع الفاسدين الذين أهدروا أموال اللبنانيين؟البداية من معراب حيث اجتمع لودريان برئيس حزب القوات سمير جعجع.مقدمة "المنار"على مرأى ومسمع الموفدين الدوليين والوزراء والمسؤولين السياديين وعلى عين قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان كانت الغارة الصهيونية على بلدة بيت ليف ما ادى الى ارتقاء شهيد وجرح ثلاثة اشخاص بينهم طفل.فيما مراهقو السياسة والاعلام لا يريدون ان يروا العدوانية الصهيونية، بل يبررون لها ويضخمون كل ما يستفز ويسيء الى البيئة الواقعة تحت العدوانية المتمادية المهددة للاستقرار في عموم الوطن بل المنطقة.واساس الاستقرار هو وقف هذه الاعتداءات والخروقات الصهيونية كما اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد امام ضيفه الفرنسي جان ايف لودريان، داعيا باريس الى لعب دورها كضامن للاتفاق بالضغط على العدو الاسرائيلي.اما الضغوطات فيما خص اليونيفل، فقد اوضح النائب رعد موقف الحزب الداعم لموقف الدولة في التمديد لهذه القوات، مع الاشارة الى السلوك غير المفهوم لبعض المشاركين فيها.فيما يتطلع حزب الله إلى علاقة إيجابية بين الأهالي والقوات الدولية، كما قال النائب علي فياض، مبنية على الثقة والاطمئنان لا على الشك والارتياب والشعور بالانحياز. ‏اما للمنحازين الى اوهامهم واحقادهم، فقد اسف النائب فياض لمحاولاتهم إعطاء بعض الأحداث أبعادا غير موجودة.‏فلسطينيا وفي دليل اضافي على وجود التطرف الى جانب كل الحقد الصهيوني فقد عبر السفير الأميركي لدى كيان العدو “مايك هاكابي” عن موقف بلاده الصريح الرافض لحل الدولتين، داعيا من يرغب من الدول الاسلامية بإقامة الدولة الفلسطينية ان يرحب باستضافتها على ارضهم، كما قال.قول يترافق مع فعل الابادة المستمرة في غزة،بشراكة اميركية مع شرك مراكز توزيع المساعدات التي باتت مصيدة للاجهاز على الفلسطينيين.اما الصياد اليمني الماهر فما زال يسند غزة بما اوتي من قدرة وشرف واخوة، ومع رسالته الصاروخية الجديدة على مطار بن غوريون بالامس تأكيد من جديد على الذهاب بعيدا بالاسناد حتى وقف العدوان.ومن الايرانيين رسالة جديدة لكل الاعداء تمثلت بالكشف عن صاروخ جديد قادر على حمل طنين من المتفجرات، وأنها ستضرب دون قيود.مقدمة الـ "أو تي في"وينيي الدولة؟سؤال يعتاد اللبنانيون على طرحه مع تفتح عيونهم على الواقع السياسي السيء لبلدهم، الذي تتوارثه العهود، وتتناقله الأجيال، من دون أن يتغير أي شيء.أما اليوم، وبعد نصف قرن على حرب قتلت مئات الآلاف، وربع قرن على اندحار الاحتلال الاسرائيلي عام 2000، وعشرين سنة على انسحاب الجيش السوري سنة 2005، وستة اعوام على ثورة وهمية، ونصف عام من حكم سلطة جديدة بدعم إقليمي ودولي يكاد يكون غير مسبوق في تاريخ لبنان، لا يزال السؤال هو إياه: وينيي الدولة؟وينيي الدولة في الجنوب الذي أعيدت فيه عقارب الساعة الى ما قبل التحرير؟وينيي الدولة في المخيمات الفلسطينية، التي يبدو ان سحب السلاح منها سيكون محدودا، ويقتصر على جنوب الليطاني، اذا حصل؟وينيي الحدود الشمالية والشرقية، حيث الخطر الجاثم يتربص بالوطن، فيما طريق العودة مقفلة حتى اشعار آخر أمام أكثر من مليوني نازح؟وينيي الدولة ازاء فضيحة السطو المنظم على اموال المودعين، القابعة في اقبية الفساد والاهمال والسرقة منذ عام 2019؟وينيي الدولة حيال حقوق العسكريين، ولاسيما المتقاعدون، الذين وضعوا قبل ايام في مواجهة سائر اللبنانيين الذين فرضت عليهم زيادة عشوائية على اسعار المحروقات؟وينيي الدولة بين الاوراق المهترئة في الادارات، والاداء المترهل في الدوائر؟وينيي الدولة في قصور العدل المتداعية والكهرباء المقطوعة على رغم الوعود الحزبية التي ثبت أنها غير قابلة للتحقيق؟وينيي الدولة في السدود المتوقفة بفعل النكايات السياسية، فيما الناس العطشى لا يرويهم الكلام المنمق الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.وينيي الدولة؟ سؤال سيكبر في الآتي من الايام بحجم خيبة الأمل.خيبة عسى الا تجد لها مكانا في الملاحقات والتوقيفات الجارية، التي يريدها جميع اللبنانيين ايذانا بتحديد “وينيي الدولة”، واشارة الى بدء عهد جديد من العدالة لا الاستنساب، والحقيقة لا التلفيق.مقدمة الـ "أل بي سي"يدرك رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس المجلس نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، أن ما يطلب من لبنان اليوم تغير:الإصلاحات تراجعت، والأولوية باتت لسحب سلاح حزب الله، بدفع من السعودية والولايات المتحدة, أما فرنسا، فتحاول تسجيل إنجاز لها من خانة الإصلاح.الثلاثة على دراية بحجم الضغوط المقبلة، وقد وصلتهم رسائل حازمة , بعض منها نقل من تل ابيب, والبعض الآخر من دول الخماسية، ومفادها:التصعيد مستمر, وقد يتحول من ضربة اسرائيلية الى حرب .لا تجديد لليونيفيل من دون صلاحيات جديدة، وهي حق التنقل وحق التدخل.تعليق القروض، ومنها قرض البنك الدولي بقيمة 250مليون دولار.اما الحل فقد يكون بجولة تفاوض جديدة.تخوف الثلاثة مما ينتظر لبنان, جعلهم يتحصنون في وجه السيناريوهات المحتملة, والنتيجة: "كربج البلد".لا تعيينات قضائية،ولا مالية،ولا ديبلوماسية، ولا إصلاحات. وكل ما يحصل مجرد محاولات لتفادي الانفجار بأقل الخسائر.هذا الواقع باق وسيتدهور ما لم يقدم أحد الرؤساء، وعلى رأسهم جوزاف عون, الذي لا يزال يحتفظ بجزء من الدعم الدولي والخليجي،على قلب الطاولة ووقف استنزاف الوقت, الذي يريده حزب الله في انتظار اتفاق أميركي-إيراني, يعيد رسم موقعه وسلاحه في الداخل اللبناني.فاستنزاف الوقت لا يهدد عهد رئيس الجمهورية وحسب، بل لبنان كله، حتى ولو شهد خطوة إصلاحية قضائية اليوم, هي توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بتهمة الفساد.مقدمة "الجديد"في حكومة نواف سلام.. يسجن وزير سابق من آل سلام لا حصانة العائلة ولا حصان المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حميا وزيرا صرف نفوذه مع شقيقه فتم سجن الأخ ولحق به صاحب المعالي امين سلام الوزير الذي وصل الى حكومة نجيب ميقاتي مفعما بأحلام السرايات انتهى كابوسه الى وضعه في سجن الضابط داخل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.وبإشارة من المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار أوقفت شعبة المعلومات وزير الاقتصاد السابق الذي كان خضع لاكثر من جلسة استجواب في الإخبار المقدم ضده من رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني فيما انضمت هيئة القضايا في وزارة العدل الى الادعاء بجرائم هدر المال العام والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال.اما التهمة التي وجهت اليه اليوم فهي ابرام عقود مشبوهة والتصرف باموال بخلاف القانون خلال توليه وزارة الاقتصاد لن يرمي الوزير السلام على جاره في المديرية والذي قضى لليوم ثلاث عشرة سنة سجنية كمعتقل سياسي من دون محاكمة هنبيعل القذافي حرك اليوم ملفه بنفسه، واعلنت عائلته اضرابه عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازه من دون وجه حق.ولفتت العائلة الى انها قامت بإرسال مذكرة قانونية مفصلة إلى السلطات القضائية اللبنانية، تتعلق بالتعاون في ملف قضية الإمام موسى الصدر لكن السلطات العدلية لم تبد أي تجاوب فعلي مع هذه المذكرة حتى تاريخه.وأسفت لكون قضية ابنها تحولت إلى وسيلة للعيش والاسترزاق السياسي والأسف يتمدد الى عدالة لبنانية تستكمل النهج السابق بحيث اعتبر وزير العدل عادل نصار أن هذا ملف قضائي وأخرجه من دائرة صلاحياته, في وقت يثبت أن الملف معمد بالسياسة، وهو اليوم يعرقل تعيين منصب المدعي العام المالي، بحيث يتمسك الرئيس نبيه بري باسم القاضي زاهر حمادة محتجز القذافي بناء على طلب الرئيس.ومرة جديدة نأى وزير العدل بنفسه عن طرح اي اسم لمنصب المدعي العام المالي، منددا بتسييس أو إستغلال أي ملف بالسياسة في القضاء والاستغلال كان شغالا على غاربه في ملف الاعتداء على اليونيفيل وضرب الشيخ ياسر عودة ضربوه ثم زاروه اعتدوا على قوات الطوارئ ثم أيدوا التجديد لها وطالبوا بالحفاظ على العلاقة معها.وهو ما جاء في تصريح الرئيس نبيه بري للنهار من دون ان يتحدث عن محاسبة الفاعلين اما حزب الله وخلال استقبال النائب محمد رعد المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان فاعلن ان الحزب يدعم التمديد لقوات الطوارئ الدولية وفقا للقرار 1701، انسجاما مع ما أعلنه الرؤساء الثلاثة وبهذه الحال: يصفع حزب الله اليونيفيل ويطلب استمرار عملها في الجنوب ولا يقدم بالتالي على تسليم المعتدي ومن سبقوه في الاعتداءات داخل القرى التي تخضع لسيطرته.لا توقيفات في ملف اليونيفيل اختفت اخبار المختار المعتدي على الشيخ ياسر عودة لا تعيينات قضائية في منصب الادعاء المالي والدولة شبه منحلة عن هذه القضايا لكنها ستسافر الاسبوع المقبل الى حل الدولتين في نيويورك غير ان هذا المسعى العربي الفرنسي بدأت اميركا بتطويقه، اذ كشفت برقية دبلوماسية اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثت عددا من حكومات العالم على عدم المشاركة في المؤتمر معتبرة ان أية خطوات "مناهضة لإسرائيل" قد تصدر عن منتدى نيويورك ستكون بمثابة تحد مباشر لمصالح. (الوكالة الوطنية)