492 دولاراً شهرياً للبقاء على قيد الحياة

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وبلغ سعر السلّة لعائلة مكونة من 5 أفراد 44 مليوناً و200 ألف ليرة، أي 492 دولاراً، ما يشير إلى زيادة قدرها 42 دولاراً عن سعر السلّة في كانون الثاني الماضي.وفي الوقت عينه الذي لا يزال الحدّ الأدنى للأجور يساوي 18 مليون ليرة شهرياً، مع توقعات بارتفاعه إلى 28 مليوناً في حال إقرار الحكومة لمرسوم ، أشار تقرير برنامج الغذاء إلى ارتفاع إضافي أصاب أسعار المواد غير الغذائية الأساسية، مثل مواد التنظيف الشخصية والمنزلية، بنسبة وصلت إلى 13.5%، ووصل سعر هذه السلّة لعائلة من 5 أفراد إلى 300 دولار شهرياً، أي بزيادة قدرها 49 دولاراً عن سعرها في كانون الثاني الماضي.وهذه النسبة من التضخم، المؤلفة من رقمين، سواء في سلة المواد الغذائية وغير الغذائية، هي الأولى التي يسجلها البرنامج منذ أيلول عام 2023. وأعادت السبب في التضخم الذي أصاب السلّة غير الغذائية إلى ارتفاع تكاليف التعليم بنسبة وصلت إلى 30%.أما لناحية ارتفاع تكلفة المواد الغذائية، فتركز التضخم في أسعار الزيت والسكر وعدد من الحبوب مثل القمح، والذي أثّر بدوره في سعر عدد من المواد الغذائية التي تقوم صناعتها عليه مثل الخبز والمعكرونة. كما ارتفعت أسعار اللحوم، فوصلت نسبة ارتفاع أسعار الدجاج مثلاً إلى 10%، وبلغ سعر كيلوغرام الدجاج 344 ألف ليرة.ولفت تقرير البرنامج إلى ارتفاع إضافي أصاب أسعار «الخدمات المنزلية»، إذ زادت أسعار الملابس بنسبة 19%، وإيجارات البيوت ارتفعت بنسبة 55%، فيما بلغ ارتفاع أسعار الكهرباء نسبة 123%.(جريدة الاخبار)