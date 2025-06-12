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لبنان

تواصل لبناني- سوري: شراكة خدماتية وتثبيت مصالح

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-06-2025 | 01:30
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كشفت مصادر مطلعة عن تواصل مستجد بين عدد من القياديين الجدد في النظام السوري وبعض الأطراف السياسية والاقتصادية اللبنانية، في إطار تحركات تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة، بعيدًا عن الاصطفافات السياسية التقليدية.
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وتشير المعلومات إلى أن هذه الاتصالات تتركز على ملفات تتعلق بالاستثمارات وإعادة تنشيط بعض المعابر التي كانت تشكّل رئة اقتصادية للجانبين قبل اندلاع الحرب السورية.
وتضيف المصادر أن دمشق، تبحث عن منافذ بعد رفع العقوبات، وترى في بعض رجال الأعمال اللبنانيين شركاء محتملين في مشاريع خدماتية.أما الجانب اللبناني، فيسعى لتثبيت مصالحه في الداخل السوري عبر علاقات مباشرة مع الجيل الجديد من المسؤولين، الذين يظهرون براغماتية واضحة في التعامل مع الملف اللبناني.

المصدر: لبنان 24
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