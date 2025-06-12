تواصل لبناني- سوري: شراكة خدماتية وتثبيت مصالح

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كشفت مصادر مطلعة عن تواصل مستجد بين عدد من القياديين الجدد في النظام السوري وبعض الأطراف السياسية والاقتصادية ، في إطار تحركات تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية مشتركة، بعيدًا عن الاصطفافات السياسية التقليدية.وتشير المعلومات إلى أن هذه الاتصالات تتركز على ملفات تتعلق بالاستثمارات وإعادة تنشيط بعض المعابر التي كانت تشكّل رئة اقتصادية للجانبين قبل اندلاع الحرب .وتضيف المصادر أن ، تبحث عن منافذ بعد رفع ، وترى في بعض رجال الأعمال اللبنانيين شركاء محتملين في مشاريع خدماتية.أما الجانب اللبناني، فيسعى لتثبيت مصالحه في الداخل السوري عبر علاقات مباشرة مع الجيل الجديد من المسؤولين، الذين يظهرون براغماتية واضحة في التعامل مع الملف اللبناني.