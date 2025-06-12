Advertisement

لبنان

نتناول السمّ لنعيش... عن الدواء المهرّب والمغشوش في لبنان نتحدث!

زينة كرم - Zeina Karam

|
Lebanon 24
12-06-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1373902-638853143833736806.png
Doc-P-1373902-638853143833736806.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال تجار الشنط في لبنان يسرحون ويمرحون آخذين من صحة اللبنانيين لعبة يحيكونها كيفما شاؤوا. فالجديد القديم مع الأسف، هو كشف محاولة تهريب أدوية مغشوشة من تركيا ومصر إلى لبنان عبر مطار بيروت، إذ باتت السوق اللبنانية منذ العالم 2019 مرتعاً لهذه التجارة غير المشروعة التي تهدد حياة المواطنين وتقوض ما تبقى من ثقة بالنظام الصحي.
Advertisement

تتمّ العملية ببساطة من خلال علامات تجارية عالمية مزورة لتوزيع الأدوية المغشوشة والمصنعة من مكونات غير موجودة أصلاً أو مكونات لا تمت للدواء الأساسي بصلة يتمّ بيعها للمرضى بشكل مزوّر وبمبالغ طائلة، بينما هي في الواقع كناية عن سمّ ستناوله المريض ليعيش.

وفي هذا الإطار، يعمد نقيب مستوردي الأدوية جو غريّب إلى استخدام مصطلح مستحضرات وليس أدوية على المغشوش منها، لأن المستحضر يخضع لشروط استيراد معينة كي يسمى دواء ويكون حاصلاً على شهادة تؤكد أنه يستوفي الشروط اللازمة.

ويؤكد لـ"لبنان 24" أن وتيرة استيراد هذه المستحضرات ارتفعت في السنوات الأخيرة، علماً أن كل الأدوية المسجلة لدى وزارة الصحة متوفرة في السوق، وبالتالي حجة انقطاعها لم تعد مبررة.

وأعلن أنه في الآونة الأخيرة، تم كشف مستحضرات مزورة تباع في الأسواق على أنها أدوية تعالج مرض السرطان، تبيّن أنها عبارة عن محلول مياه وملح فقط، فضلاً عن مستحضرات يتمّ تغيير تاريخ انتهاء صلاحيتها يتم بيعها ليتبين أنها غير فعالة وحتى مضرّة بالصحة ومنها مخصص لعلاج مرض السكري.

ثلث سوق الدواء، أي ما يقارب 200 مليون دولار، هو حجم اقتصاد هذه المستحضرات المزوّرة، ما استدعى اهتماماً وتدخلاً سريعين على المستوى الرسمي، وعلى رأسه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وصولاً إلى لجنة الصحة النيابية التي جمعت الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية بهدف الحدّ من التهريب عبر المعابر، علماً أن أحكاماً عدّة لم تصدر بعد بحقّ مهرّبين مكشوفين.

ولسوء الحظ، باتت حرفية الغش متقدمة جدا، الأمر الذي يصعّب على المريض كشف المستحضر وتمييزه عن الدواء، وهنا من واجب الدولة ضمان الأمن الصحي في الصيدليات كي تكون آمنة وخالية من الدواء المغشوش، خاصة وأنه من واجب الصيدلي الكشف عن مصدر أي دواء للمريض.

فكيف نحمي أنفسنا إذاً من الأدوية المهربة والمغشوشة؟ الجواب بسيط جداً ويمكن في توصيات المعنيين بشراء أي منتج طبّي من صيدليات مرخص لها ومعروفة، والابتعاد حكماً عن العروض المغرية على الإنترنت أو من مصادر غير موثوقة.

كما يجب التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية وسلامة العبوة التي تحتوي على المنتجات الطبية، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، خاصةً الأدوية النفسية أو المضادة للبكتيريا.

تهدد ظاهرة الدواء المهرّب والمغشوش في لبنان حياة الآلاف من المواطنين، الذين يفضل عدد كبير منهم تناول السمّ كي يبقى على قيد الحياة. ففي حين أن صحة المواطن يجب أن تكون أولوية قصوى ولا يمكن المساومة عليها تحت أي ظرف من الظروف، إلا أنه لا يمكن حلها سوى عن طريق إرادة سياسية حقيقية، وتعاون مكثف على المستويات كافة.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
سلوم: هرّبوا الدواء الجيّد المدعوم ليُبرّروا ادخال الدواء المغشوش
lebanon 24
12/06/2025 15:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سلوم : فلتذهب الحملة ضد مافيا الدواء المغشوش حتى النهاية
lebanon 24
12/06/2025 15:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الصحة استكملت مناقشة موضوع الدواء المهرب
lebanon 24
12/06/2025 15:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سلوم : المتعامل بالدواء المغشوش مجرم
lebanon 24
12/06/2025 15:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

زينة كرم - Zeina Karam

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:31 | 2025-06-12
08:17 | 2025-06-12
08:16 | 2025-06-12
08:07 | 2025-06-12
08:02 | 2025-06-12
07:39 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24