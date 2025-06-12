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لبنان

بعد عملية رصد ومتابعة.. أمن الدولة ألقت القبض على شخصين في الحيصة

Lebanon 24
12-06-2025 | 03:14
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بعد عملية رصد ومتابعة وفي إطار مكافحة ظاهرة تجارة الأسلحة، دهم ضباط وعناصر من مديرية عكار الإقليمية في جهاز امن الدولة بادارة العميد جان فنيانيوس قسم الاستعلام والتحقيق، العقار الذي يملكه المدعو م . م في منطقة الحيصة  في سهل عكار حيث أوقفته وشقيقه المدعو  ح. م وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية.
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