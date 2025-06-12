بعد عملية رصد ومتابعة.. أمن الدولة ألقت القبض على شخصين في الحيصة

بعد عملية رصد ومتابعة وفي إطار مكافحة ظاهرة تجارة الأسلحة، دهم ضباط وعناصر من في جهاز امن الدولة بادارة فنيانيوس قسم الاستعلام والتحقيق، العقار الذي يملكه المدعو م . م في منطقة الحيصة في حيث أوقفته وشقيقه المدعو ح. م وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية.

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