Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية استقبل الرياشي

Lebanon 24
12-06-2025 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1373956-638853213216838758.jpg
Doc-P-1373956-638853213216838758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب ملحم الرياشي، موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وعرض معه شؤونًا داخلية والوضع في المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منسى عرض الاوضاع مع النائب الرياشي والتقى رئيس ديوان المحاسبة
lebanon 24
12/06/2025 13:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياشي: سنطرح مشروع اللامركزية الإدارية بعد الانتخابات
lebanon 24
12/06/2025 13:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري استقبل مستشار رئيس الجمهورية العميد رحال
lebanon 24
12/06/2025 13:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية استقبل هيل وساويرس وتسلّم دعوة بوتين لقمة موسكو
lebanon 24
12/06/2025 13:06:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-06-12
05:58 | 2025-06-12
05:46 | 2025-06-12
05:24 | 2025-06-12
05:16 | 2025-06-12
05:11 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24