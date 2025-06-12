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لبنان

البزري: زيارة لودريان دليل على استمرار اهتمام فرنسا بلبنان

Lebanon 24
12-06-2025 | 03:42
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اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن "زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بيروت دليل جديد على استمرار اهتمام فرنسا بالوضع اللبناني"، وأكد أن "المباحثات شملت ملفات أساسية تتعلق في التمديد لقوات "اليونيفيل" والإصلاحات الضرورية، وعلى رأسها بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة".
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وأشار في حديث إلى "صوت كلّ لبنان"  إلى أن "باريس تسعى إلى تفعيل دورها من خلال مؤتمر دعم دولي بترتيب فرنسي – سعودي"، نافيًا أي "حديث عن أن الدعم المالي مرتبط بنزع السلاح".

وأوضح أن "مسألة بسط سيادة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح تتم معالجتها على أعلى المستويات"، مشيرًا إلى أن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعملان على هذا الملف وفق سياسة واضحة تسعى إلى تعزيز سلطة الدولة وإنهاء كل المظاهر الخارجة عن الشرعية".

وفي ما يتعلّق بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، أكد أن "هذا الملف مطروح على طاولة البحث، لكن المقاربة ليست أمنية فقط، بل تشمل أبعادًا سياسية، اجتماعية وإنسانية، تهدف إلى ضمان استقرار الوجود الفلسطيني في لبنان".

ولفت إلى أن "الحديث عن سحب السلاح من المخيمات ليس جديدًا، بل بدأ منذ إدراج مبدأ بسط سلطة الدولة في البيان الوزاري وخطاب القسم".
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